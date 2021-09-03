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Вымогательство $400 тысяч с предпринимателя: дело главы облсовета передали в суд

Пятница, 3 сентября 2021, 13:31
Вымогательство $400 тысяч с предпринимателя: дело главы облсовета передали в суд
promin.cv.ua

3 сентября НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна, уличенного в получении 180 тысяч долларов США взятки, и частного предпринимателя, который был задействован в преступлении в 2019 году.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ)

Детали: Преступление датируется августом-октябрем 2019 года.

Между предпринимателем и главой облсовета речь шла о получении в аренду санатория "Брусника". Мунтян якобы вымогал $400 тысяч, получил $180 тысяч. 

Бывший чиновник и предприниматель знакомились с материалами дела 7 месяцев. Материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд обоим подозреваемым открыли 25 января 2021 года.

 

О подозрении им сообщили в феврале 2020 года.

Предыстория:

  • В июле 2019 года тогдашний глава Черновицкого областного совета Иван Мунтян просил у одного из частных предпринимателей Черновицкой области 400 тысяч долларов "неправомерной выгоды" за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. По данным следствия, в августе-октябре 2019 года Мунтян получил от предпринимателя 180 тысяч долларов.
  • 4 февраля 2020 года прокурор сообщил Ивану Мунтяну о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК (принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Детективы НАБУ сообщили о подозрении предпринимателю по ч. 4 ст. 369 УК (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение) ..
  • Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал Мунтяну меру пресечения в виде 10 миллионов гривен залога, которые тот внес, а затем отстранил его от должности главы Черновицкого облсовета. 
  • Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в июле 2020 года оставила в силе решение ВАКС об отстранении Мунтяна.

Алена Рощенко, УП

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Темы: взяткаместная властьЧерновицкая областьНАБУ
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