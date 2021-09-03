Вымогательство $400 тысяч с предпринимателя: дело главы облсовета передали в суд

3 сентября НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна, уличенного в получении 180 тысяч долларов США взятки, и частного предпринимателя, который был задействован в преступлении в 2019 году.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ)

Детали: Преступление датируется августом-октябрем 2019 года.

Между предпринимателем и главой облсовета речь шла о получении в аренду санатория "Брусника". Мунтян якобы вымогал $400 тысяч, получил $180 тысяч.

Бывший чиновник и предприниматель знакомились с материалами дела 7 месяцев. Материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд обоим подозреваемым открыли 25 января 2021 года.

О подозрении им сообщили в феврале 2020 года.

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