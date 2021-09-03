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Вимагання $400 тисяч із підприємця: справу голови облради передали до суду

П'ятниця, 3 вересня 2021, 13:31
Вимагання $400 тисяч із підприємця: справу голови облради передали до суду
promin.cv.ua

3 вересня НАБУ і САП скерували до суду звинувачувальний акт стосовно колишнього голови Чернівецької облради Івана Мунтяна, викритого на отриманні 180 тисяч доларів США хабара, та приватного підприємця, що був задіяний у злочині в 2019 році.

Джерело: Національне антикорупційне бюро (НАБУ), що не називає імен фігурантів, лише посади 

Деталі: Злочин датується серпнем-жовтнем 2019 року.

Між підприємцем і головою облради йшлося про отримання в оренду санаторію "Брусниця". Мунтян нібито вимагав $400 тисяч, отримав $180 тисяч.

Колишній чиновник та підприємець ознайомлювалися з матеріалами справи 7 місяців. Матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням звинувачувального акта до суду обом підозрюваним відкрили 25 січня 2021 року.

 

Про підозру їм повідомили у лютому 2020 року.

Передісторія:

  • У липні 2019 року тодішній голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтянпросив в одного з приватних підприємців Чернівецької області 400 тисяч доларів "неправомірної вигоди" за сприяння у передачі в оренду оздоровчого комплексу. За данимии слідства, у серпні-жовтні 2019 року Мунтян одержав від підприємця 180 тисяч доларів.
  • 4 лютого 2020 року прокурор повідомив Івану Мунтяну про підозру за ч. 4 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Детективи НАБУ повідомили про підозру підприємцю за ч. 4 ст. 369 ККУ (надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище)..
  • Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав Мунтяну запобіжний засіб у вигляді 10 мільйонів гривень застави, які той вніс, а згодом відсторонив його від посади голови Чернівецької облради.
  • Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду в липні 2020 року залишила в силі рішення ВАКС про відсторонення Мунтяна. 

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: хабармісцева владаЧернівецька областьНАБУ
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