Вимагання $400 тисяч із підприємця: справу голови облради передали до суду

3 вересня НАБУ і САП скерували до суду звинувачувальний акт стосовно колишнього голови Чернівецької облради Івана Мунтяна, викритого на отриманні 180 тисяч доларів США хабара, та приватного підприємця, що був задіяний у злочині в 2019 році.

Джерело: Національне антикорупційне бюро (НАБУ), що не називає імен фігурантів, лише посади

Деталі: Злочин датується серпнем-жовтнем 2019 року.

Між підприємцем і головою облради йшлося про отримання в оренду санаторію "Брусниця". Мунтян нібито вимагав $400 тисяч, отримав $180 тисяч.

Колишній чиновник та підприємець ознайомлювалися з матеріалами справи 7 місяців. Матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням звинувачувального акта до суду обом підозрюваним відкрили 25 січня 2021 року.

Про підозру їм повідомили у лютому 2020 року.

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