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Байден приказал рассекретить документы по расследованию событий 11 сентября

Суббота, 4 сентября 2021, 01:05
Байден приказал рассекретить документы по расследованию событий 11 сентября

Президент США Джо Байден подписал распоряжение о рассекречивании документов, связанных с расследованием ФБР событий 11 сентября 2001 года.

Источник: Белый дом, The Guardian

Детали: Байден сказал, что поручает Министерству юстиции провести рассекречивание документов, связанных с расследованием. Приказ требует от генерального прокурора обнародовать рассекреченные документы в течение следующих шести месяцев.

Семьи жертв 11 сентября в настоящее время подают в федеральный суд в Нью-Йорке иск против правительства Саудовской Аравии по обвинению в причастности к теракту и заявили, что им нужна информация о том, кто финансировал и поддерживал теракты. Они заявили, что раннее предложение ФБР обнародовать некоторые документы расследования не зашло далеко и требовало более тщательного рассекречивания.

Семьи жертв давили на Байдена насчет рассекречивания, иначе они "публично выступили бы против какого-либо участия его администрации в любой поминальной церемонии 11 сентября".

Напомним: 11 сентября 2001 года в США четыре самолета, которые были похищены террористами, протаранили Всемирный торговый центр, Пентагон и поле в Пенсильвании. Эти атаки убили 2997 человек, ранения получили еще тысячи людей.

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Темы: СШАБайдентеракт
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