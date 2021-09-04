США ввели санкции против иранских разведчиков из-за попытки похищения журналистки

Штаты ввели санкции против четырех агентов иранской разведки из-за возможного неудачного заговора для похищения американо-иранской журналистки и правозащитницы Масих Алинеджад.

Источник: Министерство финансов США, Reuters

Детали: В частности, речь идет о разведчиках Алирезе Шахвароги Фарахани, Махмуде Хазейне, Кие Садеги и Омиде Нури. Фарахани возглавляет сеть оперативников, а Хазейне, Садеги и Нури было поручено преследовать иранских диссидентов в Соединенных Штатах, Великобритании, Канаде и ОАЭ.

Отмечается, что Фарахани, Хазейн, Садеги и Нури спланировали похищение журналистки, воспользовавшись услугами частного детектива для наблюдения за жертвой и отмывания денег для оплаты этого наблюдения. Иран назвал возможный заговор "безосновательной".

Санкции блокируют всю собственность четырех иранцев в Соединенных Штатах или под контролем США и запрещают любые транзакции между ними и гражданами США. В ведомстве добавили, что другие не-американцы, которые проводят определенные транзакции с этими четырьмя, также могут быть подвергнуты американским санкциям.