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Участник штурма Капитолия "шаман" QAnon признал вину

Суббота, 4 сентября 2021, 11:52
Участник штурма Капитолия шаман QAnon признал вину

Участник штурма здания Конгресса США 6 января этого года Джейкоб Ченсли, более известный как "шаман" конспирологические движения QAnon, признал на суде свою вину.

Об этом пишет издание New York Times, сообщает "Европейская правда".

Жителя штата Аризона Джейкоба Ченсли во время штурма Капитолия сфотографировали с американским флагом на копье и меховой шапке с рогами. Он является сторонником теории заговора QAnon, которая привела к штурму Конгресса США.

Ченсли, признав себя виновным по одному пункту обвинения, согласился на сделку, согласно которой федеральные прокуроры рекомендуют приговорить его к тюремному заключению на срок от 41 до 51 месяца. Приговор ему объявят 17 ноября.

Будучи среди первых участников массовых беспорядков, которые проникли в Капитолий, Ченсли был арестован через три дня. Ему предъявлено обвинение в общественных беспорядках, препятствовании деятельности, хулиганстве в здании с ограниченным доступом и демонстрации в здании Капитолия. Прокуроры говорят, что он оставил записку на столе бывшего вице-президента Майка Пенса: "Это только вопрос времени, справедливость наступит".

Ченсли говорит, что теперь он потерял веру в бывшего президента США Дональда Трампа. Его адвокат Альберт Уоткинс также утверждает, что Ченсли отверг культ QAnon и хотел бы, чтобы его называли просто "шаманом", а не "шаманом" QAnon.

Кроме Ченсли, 51 из примерно 600 человек, которым были предъявлены обвинения в связи с беспорядками в Конгрессе США, признали себя виновными, большинство из них - в мелких правонарушениях, таких как хулиганство.

В середине июля в CША объявили первый приговор в уголовном производстве против сторонников Трампа, которые ворвались в Капитолий. 38-летний американец из Флориды, который признал, что ворвался в палату Сената и препятствовал избирательной процедуре, получил 8 месяцев лишения свободы.

Темы: США
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