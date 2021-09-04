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Учасник штурму Капітолію "шаман" QAnon визнав провину

Субота, 4 вересня 2021, 11:52
Учасник штурму Капітолію шаман QAnon визнав провину

Учасник штурму будівлі Конгресу США 6 січня цього року Джейкоб Ченслі, більш відомий як "шаман" конспірологічного руху QAnon, визнав на суді свою провину.

Про це пише видання New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Жителя штату Арізона Джейкоба Ченслі під час штурму Капітолію сфотографували з американським прапором на списі і хутряній шапці з рогами. Він є прихильником теорії змови QAnon, яка підживила штурм Конгресу США.

Ченслі, визнавши себе винним за одним пунктом обвинувачення, погодився на угоду, згідно з якою федеральні прокурори рекомендують засудити його до тюремного ув'язнення на термін від 41 до 51 місяця. Вирок йому оголосять 17 листопада.

Будучи серед перших учасників масових заворушень, які проникли в Капітолій, Ченслі був заарештований через три дні. Йому пред'явлено звинувачення у громадських безладах, перешкоджанні діяльності, хуліганстві в будівлі з обмеженим доступом і демонстрації в будівлі Капітолію. Прокурори кажуть, що він залишив записку на столі колишнього віцепрезидента Майка Пенса: "Це лише питання часу, справедливість настане".

Ченслі каже, що тепер він втратив віру в колишнього президента США Дональда Трампа. Його адвокат Альберт Воткінс також стверджує, що Ченслі відкинув культ QAnon і хотів би, щоб його називали просто "шаманом", а не "шаманом" QAnon. 

Окрім Ченслі, 51 з приблизно 600 осіб, яким були пред'явлені звинувачення у зв'язку з заворушеннями в Конгресі США, визнали себе винними, більшість з них - у дрібних правопорушеннях, таких як хуліганство.

У середині липня у CША оголосили перший вирок у кримінальному провадженні проти прихильників Трампа, які увірвалися до Капітолію. 38-річний американець з Флориди, який визнав, що увірвався до палати Сенату і перешкоджав виборчій процедурі, отримав 8 місяців позбавлення волі.  

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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