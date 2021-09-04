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Херсонского сепаратиста "Джигурду" не зарегистрировали кандидатом на выборах

Суббота, 4 сентября 2021, 13:46
ЭДУАРД КОВАЛЕНКО, "МОСТ"

Лидера пророссийской партии СПАС Эдуарда Коваленко, которого СБУ называла агентом ФСБ по прозвищу "Джигурда", не зарегистрировали кандидатом в депутаты по 184 округу в Херсонской области.

Источник: Мост

Детали: На заседании ЦИК в пятницу Коваленко отказали в регистрации на внеочередных выборах.

Причиной отказала стала информация МВД, согласно которой Коваленко был осужден, помилован президентом, и судимость его не погашена.

Что предшествовало: В январе 2021 года СБУ задержала жителя Херсонской области Эдуарда Коваленко, который якобы является агентом ФСБ РФ и получил задание способствовать распространению массовых протестов, в частности, против повышения тарифов.

В 2017 году Коваленко получил пятилетний тюремный срок за срыв мобилизации. В конце 2019 года его обменяли на украинских заложников. Позже он вернулся в Украину и даже собирался баллотироваться на местных выборах, но его партия СПАС так никого и не выдвинула.

Предыстория:

  • 9 апреля ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах на 31 октября.
  • 30 марта Верховная Рада лишила депутатских полномочий "слугу народа" и бывшего шоумена Александра Скичко и представителя группы "За будущее" Игоря Колыхаева.
  • Скичко сложил мандат, поскольку еще 29 января президент Владимир Зеленский назначил его главой Черкасской областной государственной администрации.
  • Колыхаев тоже ушел из Рады по собственному желанию, потому что 15 ноября 2020 года был избран мэром Херсона.

Темы: сепаратизмвиборыХерсонская область
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