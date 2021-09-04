Херсонского сепаратиста "Джигурду" не зарегистрировали кандидатом на выборах

Лидера пророссийской партии СПАС Эдуарда Коваленко, которого СБУ называла агентом ФСБ по прозвищу "Джигурда", не зарегистрировали кандидатом в депутаты по 184 округу в Херсонской области.

Источник: Мост

Детали: На заседании ЦИК в пятницу Коваленко отказали в регистрации на внеочередных выборах.

Причиной отказала стала информация МВД, согласно которой Коваленко был осужден, помилован президентом, и судимость его не погашена.

Что предшествовало: В январе 2021 года СБУ задержала жителя Херсонской области Эдуарда Коваленко, который якобы является агентом ФСБ РФ и получил задание способствовать распространению массовых протестов, в частности, против повышения тарифов.

В 2017 году Коваленко получил пятилетний тюремный срок за срыв мобилизации. В конце 2019 года его обменяли на украинских заложников. Позже он вернулся в Украину и даже собирался баллотироваться на местных выборах, но его партия СПАС так никого и не выдвинула.

Предыстория: