Херсонского сепаратиста "Джигурду" не зарегистрировали кандидатом на выборах
Лидера пророссийской партии СПАС Эдуарда Коваленко, которого СБУ называла агентом ФСБ по прозвищу "Джигурда", не зарегистрировали кандидатом в депутаты по 184 округу в Херсонской области.
Источник: Мост
Детали: На заседании ЦИК в пятницу Коваленко отказали в регистрации на внеочередных выборах.
Причиной отказала стала информация МВД, согласно которой Коваленко был осужден, помилован президентом, и судимость его не погашена.
Что предшествовало: В январе 2021 года СБУ задержала жителя Херсонской области Эдуарда Коваленко, который якобы является агентом ФСБ РФ и получил задание способствовать распространению массовых протестов, в частности, против повышения тарифов.
В 2017 году Коваленко получил пятилетний тюремный срок за срыв мобилизации. В конце 2019 года его обменяли на украинских заложников. Позже он вернулся в Украину и даже собирался баллотироваться на местных выборах, но его партия СПАС так никого и не выдвинула.
Предыстория:
- 9 апреля ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах на 31 октября.
- 30 марта Верховная Рада лишила депутатских полномочий "слугу народа" и бывшего шоумена Александра Скичко и представителя группы "За будущее" Игоря Колыхаева.
- Скичко сложил мандат, поскольку еще 29 января президент Владимир Зеленский назначил его главой Черкасской областной государственной администрации.
- Колыхаев тоже ушел из Рады по собственному желанию, потому что 15 ноября 2020 года был избран мэром Херсона.