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Херсонського сепаратиста "Джигурду" не зареєстрували кандидатом на виборах

Субота, 4 вересня 2021, 13:46
Херсонського сепаратиста Джигурду не зареєстрували кандидатом на виборах
ЕДУАРД КОВАЛЕНКО, "МОСТ"

Лідера проросійської партії СПАС Едуарда Коваленка, якого СБУ називала агентом ФСБ на прізвисько "Джигурда", не зареєстрували кандидатом у депутати по 184 округу в Херсонській області.

Джерело: Мост

Деталі: На засіданні ЦВК у п'ятницю Коваленку відмовили в реєстрації на позачергових виборах.

Причиною відмовила стала інформація МВС, згідно з якою Коваленко був засуджений, помилуваний президентом, і судимість його не погашена.

Що передувало: У січні 2021 року СБУ затримала мешканця Херсонщини Едуарда Коваленка, який нібито є агентом ФСБ РФ і отримав завдання сприяти поширенню масових протестів, зокрема, проти підвищення тарифів.

У 2017 році Коваленко отримав п'ятирічний тюремний термін за зрив мобілізації. В кінці 2019 року його обміняли на українських заручників. Пізніше він повернувся в Україну і навіть збирався балотуватися на місцевих виборах, але його партія СПАС так нікого й не висунула.

Передісторія:

  • 9 квітня ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів на 184 та 197 округах на 31 жовтня.  
  • 30 березня Верховна Рада позбавила депутатських повноважень"слугу народу" і колишнього шоумена Олександра Скічка та представника групи "За майбутнє" Ігора Колихаєва.
  • Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.
  • Колихаєв теж пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.

"Українська правда" у Threads

Теми: сепаратизмвибориХерсонська область
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