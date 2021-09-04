Херсонського сепаратиста "Джигурду" не зареєстрували кандидатом на виборах

Лідера проросійської партії СПАС Едуарда Коваленка, якого СБУ називала агентом ФСБ на прізвисько "Джигурда", не зареєстрували кандидатом у депутати по 184 округу в Херсонській області.

Джерело: Мост

Деталі: На засіданні ЦВК у п'ятницю Коваленку відмовили в реєстрації на позачергових виборах.

Причиною відмовила стала інформація МВС, згідно з якою Коваленко був засуджений, помилуваний президентом, і судимість його не погашена.

Що передувало: У січні 2021 року СБУ затримала мешканця Херсонщини Едуарда Коваленка, який нібито є агентом ФСБ РФ і отримав завдання сприяти поширенню масових протестів, зокрема, проти підвищення тарифів.

У 2017 році Коваленко отримав п'ятирічний тюремний термін за зрив мобілізації. В кінці 2019 року його обміняли на українських заручників. Пізніше він повернувся в Україну і навіть збирався балотуватися на місцевих виборах, але його партія СПАС так нікого й не висунула.

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