Херсонського сепаратиста "Джигурду" не зареєстрували кандидатом на виборах
Лідера проросійської партії СПАС Едуарда Коваленка, якого СБУ називала агентом ФСБ на прізвисько "Джигурда", не зареєстрували кандидатом у депутати по 184 округу в Херсонській області.
Джерело: Мост
Деталі: На засіданні ЦВК у п'ятницю Коваленку відмовили в реєстрації на позачергових виборах.
Причиною відмовила стала інформація МВС, згідно з якою Коваленко був засуджений, помилуваний президентом, і судимість його не погашена.
Що передувало: У січні 2021 року СБУ затримала мешканця Херсонщини Едуарда Коваленка, який нібито є агентом ФСБ РФ і отримав завдання сприяти поширенню масових протестів, зокрема, проти підвищення тарифів.
У 2017 році Коваленко отримав п'ятирічний тюремний термін за зрив мобілізації. В кінці 2019 року його обміняли на українських заручників. Пізніше він повернувся в Україну і навіть збирався балотуватися на місцевих виборах, але його партія СПАС так нікого й не висунула.
Передісторія:
- 9 квітня ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів на 184 та 197 округах на 31 жовтня.
- 30 березня Верховна Рада позбавила депутатських повноважень"слугу народу" і колишнього шоумена Олександра Скічка та представника групи "За майбутнє" Ігора Колихаєва.
- Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.
- Колихаєв теж пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.