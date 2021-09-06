Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Монастырский представил свою команду в МВД

Понедельник, 6 сентября 2021, 16:47
Монастырский представил свою команду в МВД
фото: МВД

Министр внутренних дел Денис Монастырский представил свою сформированную команду.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: Монастырский рассказал, что первым заместителем министра внутренних дел стал Евгений Енин: "Енин опытный политик, который будет координировать деятельность целого ряда структур МВД, включая Нацполицию".

Заместитель министра Богдан Драпятый будет отвечать за связи с Верховной Радой и деятельность сервисных центров МВД.

Заместитель главы МВД Мэри Акопян будет координировать и сопровождать международную деятельность МВД.

Заместитель главы МВД Александр Гогилашвили продолжит работу по формированию государственной политики по противодействию наркомании и наркопреступности.

Заместитель министра Игорь Бондаренко будет отвечать за цифровую трансформацию и цифровизацию сервисов системы МВД.

Сергей Гончаров продолжит работу в должности заместителя министра в направлении реализации международных проектов, которые заложены в деятельности МВД (контракт с Airbus Heliсopters по поставкам французских вертолетов, контракт с OСЕА по изготовлению и поставке 20 пограничных патрульных катеров).

Заместитель министра Екатерина Павличенко продолжит работу в направлении соблюдения прав человека, противодействию гендерному насилию и гендерному равенству.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МонастырскийМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Монастырский
МВД просит переименовать одну из улиц Киева в честь Монастырского
В честь покойного Монастырского назовут улицу в Хмельницком
Нардепы предлагают назвать улицу в Киеве именем Монастырского
Последние новости
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
Все новости...
Реклама: