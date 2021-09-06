Монастырский представил свою команду в МВД

Министр внутренних дел Денис Монастырский представил свою сформированную команду.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: Монастырский рассказал, что первым заместителем министра внутренних дел стал Евгений Енин: "Енин опытный политик, который будет координировать деятельность целого ряда структур МВД, включая Нацполицию".

Заместитель министра Богдан Драпятый будет отвечать за связи с Верховной Радой и деятельность сервисных центров МВД.

Заместитель главы МВД Мэри Акопян будет координировать и сопровождать международную деятельность МВД.

Заместитель главы МВД Александр Гогилашвили продолжит работу по формированию государственной политики по противодействию наркомании и наркопреступности.

Заместитель министра Игорь Бондаренко будет отвечать за цифровую трансформацию и цифровизацию сервисов системы МВД.

Сергей Гончаров продолжит работу в должности заместителя министра в направлении реализации международных проектов, которые заложены в деятельности МВД (контракт с Airbus Heliсopters по поставкам французских вертолетов, контракт с OСЕА по изготовлению и поставке 20 пограничных патрульных катеров).

Заместитель министра Екатерина Павличенко продолжит работу в направлении соблюдения прав человека, противодействию гендерному насилию и гендерному равенству.