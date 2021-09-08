Боевики обстреливали позиции ВСУ и шпионили беспилотником
С начала дня 8 сентября зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Источник: штаб ООС
Дословно: "В направлении населенного пункта Опытное российские наемники применили минометы 120-го калибра по позициям наших защитников.
Неподалеку Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В районе населенного пункта Широкино оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения".
Детали: Отмечается, что боевых потерь в ВСУ нет. Украинские военные открывали огонь.
Пиротехники ГСЧС за день разминировали более 2 гектаров территории, передали на уничтожение 135 предметов и полностью восстановили 4 поврежденные дома.