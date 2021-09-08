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Боевики обстреливали позиции ВСУ и шпионили беспилотником

Среда, 8 сентября 2021, 17:48
Боевики обстреливали позиции ВСУ и шпионили беспилотником
фото: ООС

С начала дня 8 сентября зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В направлении населенного пункта Опытное российские наемники применили минометы 120-го калибра по позициям наших защитников.

Неподалеку Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Широкино оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения".

Детали: Отмечается, что боевых потерь в ВСУ нет. Украинские военные открывали огонь.

Пиротехники ГСЧС за день разминировали более 2 гектаров территории, передали на уничтожение 135 предметов и полностью восстановили 4 поврежденные дома.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСвойна
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