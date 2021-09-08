Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ та шпигували безпілотником
Від початку доби 8 вересня зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "У напрямку населеного пункту Опитне російські найманці застосували міномети 120-го калібру по позиціях наших захисників.
Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
У районі населеного пункту Широкине окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "ОРЛАН-10" з перетином лінії розмежування".
Деталі: Зазначається, що бойових втрат у ЗСУ немає. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Піротехніки ДСНС за день розмінували понад 2 гектари території, передали на знищення 135 предметів та повністю відновили 4 пошкоджені будинки.