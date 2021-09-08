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Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ та шпигували безпілотником

Середа, 8 вересня 2021, 17:48
Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ та шпигували безпілотником
фото: ООС

Від початку доби 8 вересня зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "У напрямку населеного пункту Опитне російські найманці застосували міномети 120-го калібру по позиціях наших захисників.

Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту Широкине окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "ОРЛАН-10" з перетином лінії розмежування".

Деталі: Зазначається, що бойових втрат у ЗСУ немає. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Піротехніки ДСНС за день розмінували понад 2 гектари території, передали на знищення 135 предметів та повністю відновили 4 пошкоджені будинки.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСвійна
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