Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ та шпигували безпілотником

Від початку доби 8 вересня зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "У напрямку населеного пункту Опитне російські найманці застосували міномети 120-го калібру по позиціях наших захисників.

Неподалік Павлополя противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту Широкине окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника типу "ОРЛАН-10" з перетином лінії розмежування".

Деталі: Зазначається, що бойових втрат у ЗСУ немає. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Піротехніки ДСНС за день розмінували понад 2 гектари території, передали на знищення 135 предметів та повністю відновили 4 пошкоджені будинки.