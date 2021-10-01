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Фермер за $ 40 тысяч хотел убить конкурента: его сдал киллер

Пятница, 1 октября 2021, 13:48
Фермер за $ 40 тысяч хотел убить конкурента: его сдал киллер
Фото СБУ

Правоохранители предотвратили заказное убийство предпринимателя в Херсонской области и задержали заказчика преступления.

Источник: полиция, СБУ

Дословно полиция: "Жизнь конкурента по бизнесу злоумышленник оценил в 40 тысяч долларов. Полицейские задержали фигуранта во время передачи исполнителю преступления части обусловленной суммы".

Детали: Правоохранители установили, что между руководителем фермерского хозяйства и его конкурентом по бизнесу возник конфликт относительно ведения бизнеса в регионе.

Поэтому фигурант решил избавиться от конкурента. 

 
фото полиции 

Для этого он нанял жителя Херсонской области, который работал в сфере предоставления охранных услуг.

Исполнитель заказного убийства сообщил о готовящемся преступлении в СБУ.

Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения по ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) УК и избрании ему меры пресечения.

Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Украинская правда

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Темы: Херсонская областьполицияСБУ
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