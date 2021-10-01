Фермер за $ 40 тысяч хотел убить конкурента: его сдал киллер
Правоохранители предотвратили заказное убийство предпринимателя в Херсонской области и задержали заказчика преступления.
Дословно полиция: "Жизнь конкурента по бизнесу злоумышленник оценил в 40 тысяч долларов. Полицейские задержали фигуранта во время передачи исполнителю преступления части обусловленной суммы".
Детали: Правоохранители установили, что между руководителем фермерского хозяйства и его конкурентом по бизнесу возник конфликт относительно ведения бизнеса в регионе.
Поэтому фигурант решил избавиться от конкурента.
Для этого он нанял жителя Херсонской области, который работал в сфере предоставления охранных услуг.
Исполнитель заказного убийства сообщил о готовящемся преступлении в СБУ.
СБУ попередила замовне вбивство у Херсонській області: затримано організатора— СБ України (@ServiceSsu) October 1, 2021
У ході спецоперації співробітники спецслужби затримали чоловіка, який спланував ліквідацію місцевого фермера і пообіцяв за це $40 тис.
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Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения по ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) УК и избрании ему меры пресечения.
Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.