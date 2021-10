У вулкана на Канарах открылась новая трещина, появились два новых потока лавы

Ночью 1 октября у вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, который извергается уже почти две недели, открылась новая трещина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В Институте геологии (IGME) сообщили, что новая трещина открылась около 2:20 ночи, образовав два новых потока лавы. Сообщается, что они гораздо меньше предыдущих.

Это уже третья трещина и, учитывая основной кратер - четвертый источник извержения лавы. До сих пор больше всего лавы извергалось из трещины, которая открылась на прошлой неделе.

Один из потоков лавы, который двинулся к северу от основного, угрожает городу Лос-Льянос-де-Аридане, крупнейшему на острове. Жителей соседнего с ним Тодоке эвакуировали вскоре после начала извержения, поток лавы поглотил большую часть его территории.

Пока неизвестно, как поведут себя новые потоки лавы, но более вероятно, что они сольются с руслом предыдущего.

Раскаленная масса поглотила уже более тысячи зданий. Впрочем, в этих цифрах не различают жилые дома и другие хозяйственные постройки. Корреспондент DW на острове рассказывает, что пепел из вулкана покрывает все вокруг и на значительном расстоянии от горы.

