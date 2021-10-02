Госдеп США о задержании Саакашвили: Внимательно следим
Суббота, 2 октября 2021, 02:11
В Госдепе США знают о задержании экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и внимательно следят за ситуацией.
Источник: пресс-секретарь Госдепа в "Голосе Америки"
Детали: Кроме того, в США призывают власти Грузии "обеспечить справедливое отношение к господину Саакашвили, в соответствии с законами Грузии и международными обязательствами Грузии по правам человека".
Предыстория:
- 1 октября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.
- В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.