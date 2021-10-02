Госдеп США о задержании Саакашвили: Внимательно следим

В Госдепе США знают о задержании экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и внимательно следят за ситуацией.

Источник: пресс-секретарь Госдепа в "Голосе Америки"

Детали: Кроме того, в США призывают власти Грузии "обеспечить справедливое отношение к господину Саакашвили, в соответствии с законами Грузии и международными обязательствами Грузии по правам человека".

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