Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Госдеп США о задержании Саакашвили: Внимательно следим

Суббота, 2 октября 2021, 02:11

В Госдепе США знают о задержании экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и внимательно следят за ситуацией.

Источник: пресс-секретарь Госдепа в "Голосе Америки"

Детали: Кроме того, в США призывают власти Грузии "обеспечить справедливое отношение к господину Саакашвили, в соответствии с законами Грузии и международными обязательствами Грузии по правам человека".

Предыстория:

  • 1 октября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.
  • В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.

Темы: СШАСаакашвили
powered by lun.ua
Главное сегодня

На Донбассе планируется построить еще два аэропорта – Зеленский

дополненоСтали известны детали попытки срыва показа расследования о Зеленском "Офшор 95"

В Грузии объявили результаты выборов: правящая партия победила движение Саакашвили

Зеленский собирается добиваться возвращения Саакашвили в Украину

В деле Шефира вызвано много людей с очень известными именами – президент

Глава государства не знает деталей ДТП с Трухиным, потому что "там никто не погиб"

Все новости...
США
СМИ: Белый дом требует от крупных авиалиний к декабрю вакцинировать персонал
Количество смертей от COVID в США достигло 700 тысяч
Регулятор США запретил Philip Morris импортировать и продавать IQOS в стране
Последние новости
17:45
Зеленский об убыточных шахтах: нужно или дать людям альтернативу, или модернизировать их
17:40
На сухогрузе в Бангладеш умерло двое украинцев – СМИ
17:17
Самолет врезался в пустующее здание на окраине Милана, погибли 8 человек
17:11
На Донбассе планируется построить еще два аэропорта – Зеленский
17:04
Львов-Манчестер: у лоукостера Ryanair появился новый рейс
16:56
Возле мечети в Кабуле прогремел взрыв, есть погибшие
16:24
В Киеве за субботу 220 случаев COVID, 10 больных умерли
16:04
дополненоСтали известны детали попытки срыва показа расследования о Зеленском "Офшор 95"
15:35
В России от ковида умерли более 6 тысяч человек за неделю – это абсолютный рекорд
15:03
В ГМК, кроме черной металлургии, в августе снизили средний уровень зарплат
Все новости...