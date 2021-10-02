Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Госдеп США о задержании Саакашвили: Внимательно следим

Суббота, 2 октября 2021, 02:11
Госдеп США о задержании Саакашвили: Внимательно следим

В Госдепе США знают о задержании экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и внимательно следят за ситуацией.

Источник: пресс-секретарь Госдепа в "Голосе Америки"

Детали: Кроме того, в США призывают власти Грузии "обеспечить справедливое отношение к господину Саакашвили, в соответствии с законами Грузии и международными обязательствами Грузии по правам человека".

Предыстория:

  • 1 октября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.
  • В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАСаакашвили
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
США
В Пентагоне предполагают, что у Пригожина есть двойники – СМИ   
Почти половина американцев хотят более молодого президента, чем Байден и Трамп
Стоимость нового пакета оружия из США с кассетными боеприпасами достигнет $800 миллионов – СМИ
Последние новости
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
Все новости...
Реклама: