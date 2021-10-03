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На сухогрузе в Бангладеш умерло двое украинцев – СМИ

Воскресенье, 3 октября 2021, 17:40
На сухогрузе в Бангладеш умерло двое украинцев – СМИ
Deniz Haber

На сухогрузе, прибывшем из Египта в Бангладеш, по непонятным причинам умерло двое украинцев.

Источник: Deniz Haber

Дословно: "По данным местных источников, 30 сентября два украинских моряка на борту сухогруза AP ASTAREA, пришвартовавшегося у стоянки в Читтагонге, погибли один за другим без видимой причины и болезни".

Детали: По словам местных медиков, причиной смерти одного из моряков, скорее всего, стал сердечный приступ. В то же время отмечается, что у погибших моряков не было симптомов COVID-19.

Тела были отправлены на вскрытие.

Сухогруз под флагом Маршалловых островов 2012 года постройки прибыл на якорную стоянку в Читтагонге (Бангладеш) из Египта 19 сентября.

Темы: корабли
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