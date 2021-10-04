Прокуратура Грузии назвала дату приезда Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили въехал в страну 29 сентября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте прокуратуры Грузии.

Заявление касается задержания двух человек, которых подозревают в том, что они помогли Саакашвили скрываться в Грузии после незаконного пересечения границы.

Задержанными являются отец и сын Зураб и Шалва Цоцория, которые много лет работали в порту Поти, куда Саакашвили прибыл в грузовике.

Прокуратура заявляет, что подозреваемые знали, что Саакашвили разыскивается правоохранительными органами Грузии за совершение тяжкого преступления.

"Тем не менее, после незаконного пересечения границы 29 сентября 2021 года обвиняемый предоставил свой транспорт и на собственном автомобиле отвез его к месту назначения - в одну из деревень в Самегрело", - говорится в заявлении.

После этого, по данным прокуратуры, Саакашвили уехал в Тбилиси и поселился в квартире водителя грузовика Элгуджи Цомая, который был задержан ранее.

Отметим, что Саакашвили опубликовал первое видео о прибытии в Грузии утром 1 октября.

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