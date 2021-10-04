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Польша вызывает посла Британии после отказа во въезде писателю

Понедельник, 4 октября 2021, 21:47

МИД Польши вызовет посла Великобритании, чтобы получить объяснения, почему было отказано во въезде журналисту и писателю, которого обвиняли в антисемитизме, исламофобии, гомофобии и оправдании изнасилования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Рафал Зимкевич был задержан в лондонском аэропорту Хитроу в субботу после прилета в Британию со своей женой и дочерью, которая начинает обучение в Оксфордском университете. Впоследствии ему было отказано во въезде, и он вылетел обратно в Варшаву.

В письме, опубликованном в социальных сетях британским депутатом, пограничники Великобритании объяснили это решение "поведением и взглядами, которые расходятся с британскими ценностями и могут вызвать оскорбление".

"На этой неделе я приглашаю посла Великобритании Анну Клунз в Министерство иностранных дел, чтобы убедиться, что свобода слова включена в каталог британских ценностей, и спросить, как это соответствует отношению британских служб к Рафалу Зимкевичу", - заявил заместитель министра иностранных дел Шимон Шинковский.

Уполномоченный по правам человека Польши обвинил Зимкевича в антисемитизме после того, как в прошлом году он сказал на телевидении, что некоторые евреи сотрудничали с немцами во время Холокоста.

В 2014 году его обвинили в оправдании изнасилования после твита, в котором он написал: "Тот, кто никогда не использовал пьяного человека, пусть бросит первый камень".

Зимкевич сказал, что решение британских властей было основано на искажении его заявлений. "Меня называли расистом. Меня называли исламофобом и антисемитом ... и меня называли, что очень больно для меня, отрицателем Холокоста. Это огромная клевета", - сказал он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаВеликобритания
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