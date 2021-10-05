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Война на Донбассе: сутки прошли без потерь

Вторник, 5 октября 2021, 07:24
Война на Донбассе: сутки прошли без потерь

4 октября на Донбассе было 4 нарушения режима прекращения огня со стороны противника, потерь среди украинских военных не было.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, у Лебединского оккупанты стреляли из ручных и станковых противотанковых гранатометов,  из подствольных гранатометов.

Вблизи Новотошковского враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские военные открывали огонь в ответ.

Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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