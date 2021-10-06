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Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Среда, 6 октября 2021, 20:04
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
иллюстративное фото. автор - Минобороны

С начала дня 6 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В направлении Нью-Йорка враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия".

Детали: Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В ООС отмечают, что ситуация остается контролируемой.

Напомним: 5 октября на Донбассе было 6 нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеского обстрела украинский военный был ранен.

Украинская правда
Темы: войнаООС
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