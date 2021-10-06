Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Среда, 6 октября 2021, 20:04
С начала дня 6 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Дословно: "В направлении Нью-Йорка враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Новолуганского противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия".
Детали: Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
В ООС отмечают, что ситуация остается контролируемой.
Напомним: 5 октября на Донбассе было 6 нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеского обстрела украинский военный был ранен.
Украинская правда