Окупанти обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Середа, 6 жовтня 2021, 20:04
Від початку доби 6 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "В напрямку Нью-Йорка ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Новолуганського противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї".
Деталі: Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
У ООС наголошують, що ситуація залишається контрольованою.
Нагадаємо: 5 жовтня на Донбасі було 6 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу український військовий був поранений.
Українська правда