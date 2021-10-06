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Окупанти обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Середа, 6 жовтня 2021, 20:04
Окупанти обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
ілюстративне фото. автор - Міноборони

Від початку доби 6 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "В напрямку Нью-Йорка ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї".

Деталі: Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

У ООС наголошують, що ситуація залишається контрольованою.

Нагадаємо: 5 жовтня на Донбасі було 6 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу український військовий був поранений.

Українська правда
Теми: війнаООС
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