Окупанти обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Від початку доби 6 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "В напрямку Нью-Йорка ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї".

Деталі: Зазначається, що втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

У ООС наголошують, що ситуація залишається контрольованою.

Нагадаємо: 5 жовтня на Донбасі було 6 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу український військовий був поранений.