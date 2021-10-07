Днепропетровский автодор купил пикап Ford за миллион – скромнее, чем в прошлом году
Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области 29 сентября заказала ООО "Авто-импульс" легковой автомобиль стоимостью 999 тысяч гривен по результатам тендера.
Источник: "Наші Гроші" со ссылкой на систему "Прозорро"
Дословно: "Фирма поставит полноприводный пикап Ford Ranger 2020 выпуска"
Детали: Указанное авто будет иметь дизельный двигатель, 6-ступенчатую механическую коробку передач, систему предупреждения фронтальных столкновений, 6 подушек безопасности (передние для водителя и переднего пассажира, боковые и шторки), кондиционер, подогрев передних сидений, обивку сидений из ткани, AM/FM магнитолу, Bluetooth, USB-разъем.
В автосалонах Ford Ranger 2020 года в такой комплектации продают за 951,6 тыс. грн.
На торгах единственным конкурентом победителя было ООО "Талисман-Авто" Виталия Гордиенко, которое предложило большую на 500 грн. сумму. Ожидаемая стоимость составила 999,99 тыс. грн. Фирмы не торговались на аукционе.
ООО "Авто-импульс" (Полтава) принадлежит Наталии Фалюш и Юлии Фалюш из Днепра, директор – Константин Улизко.
Напомним:
- В ноябре прошлого года Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области заказала пафосный внедорожник со стеклянной панорамной крышей Toyota Highlander Premium за 1670000 грн.
- По результатам 2020 года Государственное агентство автомобильных дорог Украины отчиталось о суммарных чистых убытках подчиненных компаний на сумму 116,5 млн грн.