Днепропетровский автодор купил пикап Ford за миллион – скромнее, чем в прошлом году

Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области 29 сентября заказала ООО "Авто-импульс" легковой автомобиль стоимостью 999 тысяч гривен по результатам тендера.

Источник: "Наші Гроші" со ссылкой на систему "Прозорро"

Дословно: "Фирма поставит полноприводный пикап Ford Ranger 2020 выпуска"

Детали: Указанное авто будет иметь дизельный двигатель, 6-ступенчатую механическую коробку передач, систему предупреждения фронтальных столкновений, 6 подушек безопасности (передние для водителя и переднего пассажира, боковые и шторки), кондиционер, подогрев передних сидений, обивку сидений из ткани, AM/FM магнитолу, Bluetooth, USB-разъем.

В автосалонах Ford Ranger 2020 года в такой комплектации продают за 951,6 тыс. грн.

На торгах единственным конкурентом победителя было ООО "Талисман-Авто" Виталия Гордиенко, которое предложило большую на 500 грн. сумму. Ожидаемая стоимость составила 999,99 тыс. грн. Фирмы не торговались на аукционе.

ООО "Авто-импульс" (Полтава) принадлежит Наталии Фалюш и Юлии Фалюш из Днепра, директор – Константин Улизко.

Напомним: