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Россияне били по Марганцу и Никополю: ранена женщина

Ирина БалачукПонедельник, 3 июля 2023, 08:18
Россияне били по Марганцу и Никополю: ранена женщина
Фото из Telegram Лысака

Российские оккупанты обстреляли Марганец и Никополь на Днепропетровщине вечером 2 июля, в результате чего один человек получил ранения.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Пострадала 86-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма и осколочное ранение. Состояние − удовлетворительное".

Детали: Глава ОВА также добавил, что повреждены 9 частных домов, 7 хозяйственных построек, авто, изуродованы газопровод, линия электропередач и побита солнечная панель. 

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Фото Из telegram ЛЫсака

Ночью защитники из ВК "Восток" сбили над областью беспилотник "Шахед-136".

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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