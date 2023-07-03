Россияне били по Марганцу и Никополю: ранена женщина
Понедельник, 3 июля 2023, 08:18
Российские оккупанты обстреляли Марганец и Никополь на Днепропетровщине вечером 2 июля, в результате чего один человек получил ранения.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Пострадала 86-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма и осколочное ранение. Состояние − удовлетворительное".
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Детали: Глава ОВА также добавил, что повреждены 9 частных домов, 7 хозяйственных построек, авто, изуродованы газопровод, линия электропередач и побита солнечная панель.
Ночью защитники из ВК "Восток" сбили над областью беспилотник "Шахед-136".
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