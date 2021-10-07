Мужчина получил три года тюрьмы после угроз о покушении на Зеленского

Ивано-Франковский городской суд на 3 года осудил мужчину, который в декабре 2020 года заявил о намерении совершить покушение на жизнь президента Владимира Зеленского в государственной резиденции "Синегора" в Карпатах.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на приговор в реестре судебных решений

Дословно: "Подсудимый, имея неснятую и непогашенную в установленном законом порядке судимость, на путь исправления и перевоспитания не стал и совершил новое умышленное преступление против общественной безопасности. 29 декабря 2020 года… имея умысел на нарушение общественной безопасности… воспользовавшись мобильным телефоном, который принадлежит его матери, создал сообщение с угрозой совершения преступления, связанного с посягательством на жизнь президента Украины".

Детали: В нем отмечается, что по ложным сообщениям обвиняемого о подготовке совершения преступления, связанного с посягательством на жизнь президента была проведена проверка, в ходе которой "информация не нашла своего подтверждения".

Его признали виновным по статье ч.2 ст.259 УК "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности". Уточняется, что это второе подобное преступление, поэтому к новому сроку присоединили неотбытую часть наказания по предыдущему приговору.

Его приговорили к 3 годам и 1 месяцу.