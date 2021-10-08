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В РФ не исключают закрытия своей миссии при НАТО - СМИ

Пятница, 8 октября 2021, 10:58

В РФ сейчас согласовывают ответ на решение НАТО о высылке восьми российских дипломатов, однако в Москве не исключают закрытия своей миссии при Альянсе.

Об этом сообщила российская газета "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники, передает "Европейская правда".

Источники газеты утверждают, что соответствующие меры по НАТО сейчас согласовывают в межведомственном формате. Однако уже принято решение, что они коснутся военной миссии связи Североатлантического альянса в Москве, которая действует под эгидой посольства Бельгии.

Ее сотрудники наделены дипломатическим иммунитетом. На сайте НАТО сказано, что миссия состоит из 13 человек, однако эта информация, по данным "Коммерсанта", устарела: сейчас их как минимум вдвое меньше.

Коснутся ли ограничения Информационного бюро НАТО в Москве, источники на данном этапе не смогли сказать. Бюро с 2015 года работает без руководителя (до этого его возглавлял польский дипломат Роберт Пшель).

В то же время собеседники газеты не исключают, что Россия сама пойдет на закрытие своей миссии при НАТО.

"Если НАТО не придет в себя, дело вполне может дойти до свертывания нашего постоянного представительства там", - сказал один из собеседников.

Как сообщалось, Североатлантический альянс решил выслать восемь сотрудников миссии РФ в Брюсселе из-за проведения Москвой враждебной деятельности.

По сведениям Sky News, эти восемь россиян покинут Брюссель до конца октября, в российской миссии останется десять штатных сотрудников.

В Кремле заявили, что решение НАТО сократить российскую миссию в Брюсселе практически полностью подрывают перспективы нормализации отношений России с альянсом.

Темы: НАТОРосcия
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