Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Луганщине впервые пройдет парад ко Дню защитников и защитниц

Пятница, 8 октября 2021, 16:01
На Луганщине впервые пройдет парад ко Дню защитников и защитниц
Иллюстративное фото, фото с armyinform.com.ua

14 октября в Луганской области впервые проведут военный парад ко Дню защитников и защитниц Украины и по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины.

Источник: Луганская областная государственная администрация

Дословно: "14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины и по случаю 30-летия Вооруженных Сил Украины впервые в Луганской области будет проведен военный парад.

Репетиция парада состоятся 9 октября в городе Северодонецк".

Детали: В субботу 9 октября в Северодонецке с 07:00 до 12:00 будет ограничено движение транспорта по проспекту Гвардейский.

Темы: парадЛуганская областьпразднования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
парад
На параде возле Путина сидели бывшие НКВДшники и КГБисты, которые не воевали
У Путина объяснили "бегство" Лукашенко после парада
Британская разведка объяснила, почему на параде в Москве было так мало бронетехники
Последние новости
15:10
Залужный: Нужно оставить только 2 понятия пригодности и непригодности к службе
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
Все новости...
Реклама: