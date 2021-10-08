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На Луганщине впервые пройдет парад ко Дню защитников и защитниц

Пятница, 8 октября 2021, 16:01
Иллюстративное фото, фото с armyinform.com.ua

14 октября в Луганской области впервые проведут военный парад ко Дню защитников и защитниц Украины и по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины.

Источник: Луганская областная государственная администрация

Дословно: "14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины и по случаю 30-летия Вооруженных Сил Украины впервые в Луганской области будет проведен военный парад.

Репетиция парада состоятся 9 октября в городе Северодонецк".

Детали: В субботу 9 октября в Северодонецке с 07:00 до 12:00 будет ограничено движение транспорта по проспекту Гвардейский.

Темы: парадЛуганская областьпразднования
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