На Луганщине впервые пройдет парад ко Дню защитников и защитниц

14 октября в Луганской области впервые проведут военный парад ко Дню защитников и защитниц Украины и по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины.

Источник: Луганская областная государственная администрация

Дословно: "14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины и по случаю 30-летия Вооруженных Сил Украины впервые в Луганской области будет проведен военный парад.

Репетиция парада состоятся 9 октября в городе Северодонецк".

Детали: В субботу 9 октября в Северодонецке с 07:00 до 12:00 будет ограничено движение транспорта по проспекту Гвардейский.