Британская разведка объяснила, почему на параде в Москве было так мало бронетехники

Британская военная разведка допускает, что Россия могла бы показать больше бронетехники на параде 9 мая в Москве, но Кремль побоялся критики внутри страны.

Источник: отчет разведки Министерства обороны Великобритании за 10 мая

Дословно: "9 мая 2023 года состав участников ежегодного парада ко Дню Победы на Красной площади в России подчеркнул проблемы материально-технического обеспечения и стратегических коммуникаций, с которыми сталкиваются военные через 15 месяцев после начала войны в Украине".

Детали: По сообщениям, в параде приняли участие более 8 000 военнослужащих, но большинство из них были вспомогательными, военизированными силами и курсантами военных учебных заведений.

Единственным персоналом из развернутых формирований регулярных войск были контингенты железнодорожных войск и военной полиции.

Единственным танком на параде был старинный Т-34 из парадной части.

Дословно: "Несмотря на большие потери в Украине, Россия могла бы выставить больше бронетехники. Власти, вероятно, воздержались от этого, поскольку хотят избежать внутренней критики относительно приоритета парадов над боевыми действиями".

