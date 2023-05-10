Британская разведка объяснила, почему на параде в Москве было так мало бронетехники
Британская военная разведка допускает, что Россия могла бы показать больше бронетехники на параде 9 мая в Москве, но Кремль побоялся критики внутри страны.
Источник: отчет разведки Министерства обороны Великобритании за 10 мая
Дословно: "9 мая 2023 года состав участников ежегодного парада ко Дню Победы на Красной площади в России подчеркнул проблемы материально-технического обеспечения и стратегических коммуникаций, с которыми сталкиваются военные через 15 месяцев после начала войны в Украине".
Детали: По сообщениям, в параде приняли участие более 8 000 военнослужащих, но большинство из них были вспомогательными, военизированными силами и курсантами военных учебных заведений.
Единственным персоналом из развернутых формирований регулярных войск были контингенты железнодорожных войск и военной полиции.
Единственным танком на параде был старинный Т-34 из парадной части.
Дословно: "Несмотря на большие потери в Украине, Россия могла бы выставить больше бронетехники. Власти, вероятно, воздержались от этого, поскольку хотят избежать внутренней критики относительно приоритета парадов над боевыми действиями".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 May 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 10, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/F8toJrjKqk
Этому предшестовало: 9 мая ТАСС сообщал, что "новейшие бронеавтомобили З-СТС "Ахмат" и АМН-590951 "Спартак" вышли на Красную площадь в Москве во время парада в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне… после танков Т-34", хотя танк был замечен лишь один.
Военную авиацию на параде в Москве не показывали уже второй год подряд.
Предыстория:
- Несмотря на ожесточенные бои и огромные потери в войне против Украины российский диктатор Владимир Путин провел парад в Москве 9 мая 2023 года. Самолеты в нем не участвовали, как и в 2022 году, а из гусеничной техники был только один танк Т-34 времен Второй мировой войны.
- Во время своей речи на параде Путин соврал, что для России нет враждебных стран, и что она хочет видеть будущее мирным и свободным. Но признал, что самым важным его делом сейчас является война в Украине.
- По сообщению ТАСС, 9 мая "более 12 тысяч фейерверков украсили небо Москвы в честь Дня Победы".
- Несмотря на войну, в этом году на парад Путина согласились приехать президенты Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, а также премьер-министр Армении.
- Министерство Украины считает участие лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в российском "параде победы" в Москве рядом с военным преступником Владимиром Путиным аморальным и недружественным шагом