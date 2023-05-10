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Британская разведка объяснила, почему на параде в Москве было так мало бронетехники

Елена РощинаСреда, 10 мая 2023, 08:47
Британская разведка объяснила, почему на параде в Москве было так мало бронетехники
Бронеавтомобили З-СТС "Ахмат" и АМН-590951 "Спартак" на параде-2023 в Москве, фото ТАСС

Британская военная разведка допускает, что Россия могла бы показать больше бронетехники на параде 9 мая в Москве, но Кремль побоялся критики внутри страны.

Источник: отчет разведки Министерства обороны Великобритании за 10 мая

Дословно: "9 мая 2023 года состав участников ежегодного парада ко Дню Победы на Красной площади в России подчеркнул проблемы материально-технического обеспечения и стратегических коммуникаций, с которыми сталкиваются военные через 15 месяцев после начала войны в Украине".

Детали: По сообщениям, в параде приняли участие более 8 000 военнослужащих, но большинство из них были вспомогательными, военизированными силами и курсантами военных учебных заведений.

Единственным персоналом из развернутых формирований регулярных войск были контингенты железнодорожных войск и военной полиции.

Единственным танком на параде был старинный Т-34 из парадной части. 

Дословно: "Несмотря на большие потери в Украине, Россия могла бы выставить больше бронетехники. Власти, вероятно, воздержались от этого, поскольку хотят избежать внутренней критики относительно приоритета парадов над боевыми действиями".

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшестовало: 9 мая ТАСС сообщал, что "новейшие бронеавтомобили З-СТС "Ахмат" и АМН-590951 "Спартак" вышли на Красную площадь в Москве во время парада в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне… после танков Т-34", хотя танк был замечен лишь один.

Военную авиацию на параде в Москве не показывали уже второй год подряд.

Предыстория:

  • Несмотря на ожесточенные бои и огромные потери в войне против Украины российский диктатор Владимир Путин провел парад в Москве 9 мая 2023 года. Самолеты в нем не участвовали, как и в 2022 году, а из гусеничной техники был только один танк Т-34 времен Второй мировой войны.
  • Во время своей речи на параде Путин соврал, что для России нет враждебных стран, и что она хочет видеть будущее мирным и свободным. Но признал, что самым важным его делом сейчас является война в Украине.
  • По сообщению ТАСС, 9 мая "более 12 тысяч фейерверков украсили небо Москвы в честь Дня Победы".
  • Несмотря на войну, в этом году на парад Путина согласились приехать президенты Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, а также премьер-министр Армении.
  • Министерство Украины считает участие лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в российском "параде победы" в Москве рядом с военным преступником Владимиром Путиным аморальным и недружественным шагом

Темы: Росcияпарадоружиеразведка
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