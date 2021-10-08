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На Луганщині вперше пройде парад до Дня захисників і захисниць 

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 16:01
Ілюстративне фото, фото з armyinform.com.ua

14 жовтня у Луганській області вперше проведуть військовий парад до Дня захисників та захисниць України та з нагоди 30-річчя Збройних сил України.

Джерело: Луганська обласна державна адміністрація

Дослівно: "14 жовтня до Дня захисників та захисниць України та з нагоди 30-річчя Збройних Сил України вперше у Луганській області буде проведений військовий парад.

Репетиція параду відбудуться 9 жовтня у місті Сєвєродонецьк". 

Деталі: У суботу 9 жовтня в Сєвєродонецьку з 07:00 до 12:00 буде обмежено рух транспорту по проспекту Гвардійський.

Теми: парадЛуганська областьсвяткування


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