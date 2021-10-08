На Луганщині вперше пройде парад до Дня захисників і захисниць
П'ятниця, 8 жовтня 2021, 16:01
14 жовтня у Луганській області вперше проведуть військовий парад до Дня захисників та захисниць України та з нагоди 30-річчя Збройних сил України.
Джерело: Луганська обласна державна адміністрація
Дослівно: "14 жовтня до Дня захисників та захисниць України та з нагоди 30-річчя Збройних Сил України вперше у Луганській області буде проведений військовий парад.
Репетиція параду відбудуться 9 жовтня у місті Сєвєродонецьк".
Деталі: У суботу 9 жовтня в Сєвєродонецьку з 07:00 до 12:00 буде обмежено рух транспорту по проспекту Гвардійський.