Смертник совершил теракт в мечети в Афганистане — более 40 погибших

В заполненной прихожанами-шиитами мечети в городе Кундуз на севере Афганистана был совершен теракт - не менее 46 человек погибли, по меньшей мере 143 - были ранены.

Источник: AP со ссылкой на агентство Aamaq, связанное с "ИГИЛ", источники AFP, директор по культуре и информации правительства "Талибана" в Кундузе Матиулла Рохани в AFP

Детали: Матиулла Рохани подтвердил AFP, что 46 человек погибли и 143 были ранены. В то же время AFP сообщает о по меньшей мере 55 погибших.

Врач центральной больницы Кундуза, который не хотел называть его имени, сказал, что "сейчас мы получили 35 трупов и более 50 раненых". Еще одна больница, которой руководят "Врачи без границ" (MSF), получила тела не менее 15 человек.

Взрыв прогремел во время пятничной полуденной молитвы, главного события мусульманской религиозной недели. Теми, кто молится, были хазарейцы, которые длительное время страдали от двойной дискриминации как этническое меньшинство и как последователи шиитского ислама в стране с преобладанием суннитов.

Ответственность за атаку взяло "ИГИЛ". Теракт, как отмечается, совершил смертник - мусульманин-уйгур. Нападение было направлено как на шиитов, так и на талибов за их предполагаемую готовность выгнать уйгуров из страны для удовлетворения требований Китая.