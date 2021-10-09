Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Смертник совершил теракт в мечети в Афганистане — более 40 погибших

Суббота, 9 октября 2021, 00:40
AP Photo / Abdullah Sahil

В заполненной прихожанами-шиитами мечети в городе Кундуз на севере Афганистана был совершен теракт - не менее 46 человек погибли, по меньшей мере 143 - были ранены.

Источник: AP со ссылкой на агентство Aamaq, связанное с "ИГИЛ", источники AFP, директор по культуре и информации правительства "Талибана" в Кундузе Матиулла Рохани в AFP

Детали: Матиулла Рохани подтвердил AFP, что 46 человек погибли и 143 были ранены. В то же время AFP сообщает о по меньшей мере 55 погибших.

Врач центральной больницы Кундуза, который не хотел называть его имени, сказал, что "сейчас мы получили 35 трупов и более 50 раненых". Еще одна больница, которой руководят "Врачи без границ" (MSF), получила тела не менее 15 человек.

Взрыв прогремел во время пятничной полуденной молитвы, главного события мусульманской религиозной недели. Теми, кто молится, были хазарейцы, которые длительное время страдали от двойной дискриминации как этническое меньшинство и как последователи шиитского ислама в стране с преобладанием суннитов.

Ответственность за атаку взяло "ИГИЛ". Теракт, как отмечается, совершил смертник - мусульманин-уйгур. Нападение было направлено как на шиитов, так и на талибов за их предполагаемую готовность выгнать уйгуров из страны для удовлетворения требований Китая.

Темы: Афганистан
powered by lun.ua
Главное сегодня

таблицаЭпидемия коронавируса: в Украине стало больше "оранжевых" областей

Выборы в Чехии: либеральные партии решили договориться о коалиции исключительно между собой

видео, фото, обновленоВ России упал самолет – 16 человек погибли

Дети начали болеть Covid чаще взрослых – статистика США

видеоСтолкновения под домом Порошенко: пятый президент обратился к Зеленскому

Ковид: Минздрав говорит о заражении более тысячи детей за сутки

Все новости...
Афганистан
Российские спецслужбы пытались сорвать эвакуацию украинцев из Афганистана – ГУР
Талибы заявили о ликвидации боевиков ИГИЛ, причастных к взрыву в мечети Кабула
В Афганистане в результате стрельбы погибли три человека, среди которых – журналист
Последние новости
13:56
відеоПосле неожиданного проигрыша власти на выборах президента Чехии госпитализировали
13:40
Главный юрист Нафтогаза закончил работу в компании
13:34
В Польше заявили про 700 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси
13:25
В МВФ проведут встречу с Георгиевой по обвинениям в подывании Китаю - СМИ
13:16
таблицаЭпидемия коронавируса: в Украине стало больше "оранжевых" областей
12:38
Во Франции в 13-й раз прошел протест против "паспортов здоровья"
12:34
видеоВ Киеве авто влетело в маршрутку с пассажирами, есть пострадавшие – СМИ
12:02
видеоВ Риме произошли масштабные столкновения на акции против ковид-паспортов
11:25
Шмыгаль: ожидаем роста ВВП около 4%, но может помешать волна ковид
11:09
Северный поток-2 создает "поле для газовой битвы" в Европе - Стефанишина
Все новости...