Зеленский призвал членов комиссии по САП "выполнить свой долг"
Президент Владимир Зеленский заявил, что члены конкурсной комиссии по избранию руководителя САП должны выполнить свой долг.
Источник: Зеленский в Twitter
Дословно: "Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП.
Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено".
Детали: Президент заверил, что для Украины "эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом".
Что предшествовало: Заседание комиссии, которая должна выбрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не состоялось в субботу из-за отсутствия кворума.
По данным председателя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, на заседание комиссии в субботу не явились три члена, контролируемые Офисом президента: Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь.
Европейский Союз и США разочарованы срывом заседания комиссии по отбору руководителя САП и призвали ее без промедления возобновить работу.
Предыстория:
- В конце августа четверо членов комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявили о проблемах с конкурсом и попытках повлиять изнутри на его результаты и в связи с этим не исключают своего выхода из комиссии.
- Прозрачное и соответствующее критериям избрания нового главы САП является одним из критериев так называемого механизма приостановлении безвиза со стороны Евросоюза.
- Посольства ЕС и США в Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.
- Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: 4 представителей совета прокуроров, которых ранее определили, и 7 делегированных Верховной Радой.
- Предыдущий глава специализированной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении в августе 2020 года.