Зеленский призвал членов комиссии по САП "выполнить свой долг"

Президент Владимир Зеленский заявил, что члены конкурсной комиссии по избранию руководителя САП должны выполнить свой долг.

Источник: Зеленский в Twitter

Дословно: "Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП.

Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено".

Детали: Президент заверил, что для Украины "эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом".

Что предшествовало: Заседание комиссии, которая должна выбрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не состоялось в субботу из-за отсутствия кворума.

По данным председателя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, на заседание комиссии в субботу не явились три члена, контролируемые Офисом президента: Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь.

Европейский Союз и США разочарованы срывом заседания комиссии по отбору руководителя САП и призвали ее без промедления возобновить работу.

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