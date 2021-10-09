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Зеленский призвал членов комиссии по САП "выполнить свой долг"

Суббота, 9 октября 2021, 15:11
Зеленский призвал членов комиссии по САП выполнить свой долг
фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский заявил, что члены конкурсной комиссии по избранию руководителя САП должны выполнить свой долг.

Источник: Зеленский в Twitter

Дословно: "Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП.

Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено".

Детали: Президент заверил, что для Украины "эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом".

Что предшествовало: Заседание комиссии, которая должна выбрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не состоялось в субботу из-за отсутствия кворума.

По данным председателя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, на заседание комиссии в субботу не явились три члена, контролируемые Офисом президента: Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь.

Европейский Союз и США разочарованы срывом заседания комиссии по отбору руководителя САП и призвали ее без промедления возобновить работу.

Предыстория:

  • В конце августа четверо членов комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявили о проблемах с конкурсом и попытках повлиять изнутри на его результаты и в связи с этим не исключают своего выхода из комиссии.
  • Прозрачное и соответствующее критериям избрания нового главы САП является одним из критериев так называемого механизма приостановлении безвиза со стороны Евросоюза.
  • Посольства ЕС и США в Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.
  • Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: 4 представителей совета прокуроров, которых ранее определили, и 7 делегированных Верховной Радой.
  • Предыдущий глава специализированной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении в августе 2020 года.

Украинская правда
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