В ДТП погибли тренер по киокушинкай-карате и трое его воспитанников из Кривого Рога
Понедельник, 1 ноября 2021, 16:55
В дорожной аварии, которая произошла возле села Новошевченково Кировоградской области, погибли тренер по киокушинкай-карате Руслан Тодорашко и трое его воспитанников из Кривого Рога.
Источник: "Суспільне"
Детали: По словам руководителя Кропивницкого спортклуба по киокушинкай-карате Владимира Галимского, погибшие возвращались с проходившего в Виннице Чемпионата Украины.
Водитель грузовика, столкнувшийся с легковым автомобилем возле села Новошевченково, рассказал журналисту, что максимально пытался избежать столкновения.
Предыстория:
- 1 ноября в 01:05 на автодороге Н-23 "Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье" вблизи села Новошевченково столкнулись легковой и грузовой автомобили.
- По словам пресс-секретаря полиции области Виталины Бевзенко, в результате аварии на месте происшествия погибли водитель 46-лет и трое пассажиров, в возрасте 12, 14 и 16 лет. Это жители Кривого Рога Днепропетровской области.
- По предварительным данным, водитель легкового автомобиля обгоняя едущую впереди машину, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.