В ДТП погибли тренер по киокушинкай-карате и трое его воспитанников из Кривого Рога

В дорожной аварии, которая произошла возле села Новошевченково Кировоградской области, погибли тренер по киокушинкай-карате Руслан Тодорашко и трое его воспитанников из Кривого Рога.

Источник: "Суспільне"

Детали: По словам руководителя Кропивницкого спортклуба по киокушинкай-карате Владимира Галимского, погибшие возвращались с проходившего в Виннице Чемпионата Украины.

Водитель грузовика, столкнувшийся с легковым автомобилем возле села Новошевченково, рассказал журналисту, что максимально пытался избежать столкновения.

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