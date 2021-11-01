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В ДТП погибли тренер по киокушинкай-карате и трое его воспитанников из Кривого Рога

Понедельник, 1 ноября 2021, 16:55
В ДТП погибли тренер по киокушинкай-карате и трое его воспитанников из Кривого Рога
фото: Суспільне. Кропивницкий

В дорожной аварии, которая произошла возле села Новошевченково Кировоградской области, погибли тренер по киокушинкай-карате Руслан Тодорашко и трое его воспитанников из Кривого Рога.

Источник: "Суспільне"

Детали: По словам руководителя Кропивницкого спортклуба по киокушинкай-карате Владимира Галимского, погибшие возвращались с проходившего в Виннице Чемпионата Украины.

Водитель грузовика, столкнувшийся с легковым автомобилем возле села Новошевченково, рассказал журналисту, что максимально пытался избежать столкновения.

Предыстория:

  • 1 ноября в 01:05 на автодороге Н-23 "Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье" вблизи села Новошевченково столкнулись легковой и грузовой автомобили.
  • По словам пресс-секретаря полиции области Виталины Бевзенко, в результате аварии на месте происшествия погибли водитель 46-лет и трое пассажиров, в возрасте 12, 14 и 16 лет. Это жители Кривого Рога Днепропетровской области.
  • По предварительным данным, водитель легкового автомобиля обгоняя едущую впереди машину, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

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Темы: ДТП
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