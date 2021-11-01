"Слуга народа" решила вернуть Штучному кресло главы аппарата Рады

Фракция "Слуга народа" поддержала предложение вернуть Вячеслава Штучного на должность руководителя аппарата Верховной Рады.

Источник: спикер фракции Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь: "Слуга народа" как фракция монобольшинства поддержала предложение выдвинуть Вячеслава Штучного кандидатом на должность руководителя аппарата Верховной Рады".

Детали: Палийчук напомнила, что Штучный уже возглавлял аппарат ВР с сентября 2019 по июль 2020 года.

Заседание фракции "Слуга народа" фото с сайта партии

Предыстория: Ранее глава фракции СН Давид Арахамия выражал надежду, что Штучного изберут на эту должность, поскольку отсутствие руководителя аппарата ВР тормозит работу парламента.

Вместе со Штучным фракция рассматривала еще 2 кандидатуры - депутатов-"слуг" Александра Копиленко и Павла Фролова.

Аппарат ВР уже год работает без постоянного руководителя.

Как писала Украинская правда, когда Штучный был руководителем аппарата Рады впервые, в Офисе президента ему платили, чтобы он следил за действиями тогда еще руководителя парламента Дмитрия Разумкова.