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Венедиктова удивлена ​​словами экс-журналистки Kyiv Post, но в суд не пойдет

Понедельник, 15 ноября 2021, 18:28
фото: офис генпрокурора

Генеральная прокурорша Ирина Венедиктова ответила экс-журналистам Kyiv Post на обвинение в давлении и планирует пригласить медийщиков на откровенный разговор.

Источник: Венедиктова в Facebook

Прямая речь Венедиктовой: "Увидев высказывание журналистки издания "Kyiv Post" Анны Миронюк, сказать, что я была удивлена ​​– не сказать ничего. Я бы удивилась больше, если бы кто-то предположил, что Офис генпрокурора зарегистрировал производство по деятельности NASA и тем самым сорвал полет космонавтов на Луну.

Во-первых, я постоянно общаюсь с большим количеством журналистов, хорошо знающих мои методы работы и ни разу в жизни, подчеркиваю, ни разу ни от кого я не слышала даже намека на подобные претензии.

Во-вторых, я не знакома с господином Аднаном Киваном, ни разу не встречалась, никогда в жизни ни один из его возможных переговорщиков не искал со мной встречи для решения каких-либо вопросов.

И напоследок, я заслушаю дела так или иначе связанные с деятельностью владельца издания Кyiv Post Аднана Кивана.

Посмотрю лично на то, когда, кем и как эти производства зарегистрированы, а после этого готова пригласить представителей издания на честный и откровенный разговор.

Я покажу вам эти дела (если они есть, конечно), и мы с вами вместе оценим целесообразность их открытия, расследования или, наконец, закрытия. Конечно, этот разговор возможен в условиях понимания принципов неразглашения тайны следствия.

Не нужно решать свои проблемы за мой счет. Это не очень справедливо".

Подавать в суд иск по защите чести и достоинства не буду – искренне верю, что журналистка издание просто ошиблась, воспользовавшись чужими и непроверенными слухами, а так иногда бывает".

Напомним: Миронюк заявляла, что на издание оказывали давление Венедиктова и депутаты от "Слуги народа".

Предыстория:

  • 8 ноября на сайте англоязычного украинского издания Kyiv Post появилось заявление о временной приостановке работы"для перезагрузки". В то же время работники редакции сообщили, что издание закрыли полностью, а их внезапно уволили, лишив доступа к сайту и страницам в соцсетях.
  • Послы европейских стран в Украине выразили обеспокоенностьпо поводу ситуации вокруг вероятного закрытия Kyiv Post.
  • В Офисе президента заявили, что "неприятно удивлены" попытками связать закрытие издания с давлением президента Владимира Зеленского.
  • Владелец издания Kyiv Post Аднан Киван заявил, что ни на него лично, ни на редакцию издания не давили из Офиса президента относительно изменений в редакционной политике.
  • Уволенный коллектив Kyiv Post после заявления о его закрытии предлагал владельцу Аднану Кивану продать издание, вместо этого он предложил уволенным работникам вернуться на работу – и получил отказ.
  • Уволенная команда заявила озапуске нового проекта, который возглавит бывший заместитель главного редактора Ольга Руденко.

Украинская правда
Темы: ВенедиктовамедиаОфис генпрокурора
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