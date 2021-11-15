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Венедіктова здивована словами ексжурналістки Kyiv Post, але до суду не піде

Понеділок, 15 листопада 2021, 18:28
фото: офіс генпрокурора

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова відповіла ексжурналістам Kyiv Post на звинувачення у тиску та планує запросити медійників на відверту розмову.

Джерело: Венетіктова у Facebook

Пряма мова Венедіктової: "Побачивши висловлювання журналістки видання "Кyiv Post" Анни Миронюк, сказати, що я була здивована – не сказати нічого. Я би здивувалася більше тільки якби хтось припустив, що Офіс генпрокурора зареєстрував провадження щодо діяльності NASA і тим самим зірвав політ космонавтів на Місяць.

По-перше, я постійно спілкуюся з великою кількістю журналістів, які добре знають мої методи роботи і жодного разу в житті, підкреслюю, жодного разу ні від кого я не чула навіть натяку на подібні претензії.

По-друге, я не знайома з паном Аднаном Ківаном, ні разу не зустрічалась, ніколи в житті жоден із його можливих перемовників не шукав зі мною зустрічі для вирішення будь-яких питань.

І наостанок, я заслухаю справи (Миронюк заявляла, що Венедіктова відкрила розслідування проти Ківана - ред.), так чи інакше пов’язані із діяльністю власника видання Кyiv Post Аднана Ківана.

Подивлюсь сама особисто на те, коли, ким і як ці провадження зареєстровані, а після цього готова запросити представників видання на чесну і відверту розмову.

Я покажу вам ці справи (якщо вони є, звісно) і ми з вами разом оцінимо доцільність їх відкриття, розслідування чи, врешті, закриття. Звісно, ця розмова можлива в умовах розуміння принципів нерозголошення таємниці слідства.

Не треба вирішувати власні проблеми за мій рахунок. Це не дуже справедливо".

Подавати до суду позов щодо захисту честі і гідності не буду – щиро вірю, що журналіст видання просто помилилась, скориставшись чужими і неперевіреними чутками, а так іноді буває".

Нагадаємо: Миронюк заявляла, що на видання тиснули Венедіктова та депутати від "Слуги народу".

Передісторія:

  • 8 листопада на сайті англомовного українського видання Kyiv Post з’явилася заява про тимчасову зупинку роботи "для перезавантаження". Водночас працівники редакції повідомили, що видання закрили повністю, а їх раптово звільнили, позбавивши доступу до сайту й сторінок у соцмережах.
  • Посли європейських країн в Україні висловили занепокоєння через ситуацію довкола ймовірного закриття Kyiv Post.
  • В Офісі президента заявили, що "неприємно здивовані" спробами пов’язати закриття видання із тиском президента Володимира Зеленського.
  • Власник видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив, що ні на нього особисто, ні на редакцію видання не тиснули з Офісу президента стосовно зміни редакційної політики.
  • Звільнений колектив Kyiv Post після заяви про його закриття пропонував власнику Аднану Ківану продати видання, натомість він запропонував звільненим працівникам повернутися на роботу – і отримав відмову. 
  • Звільнена команда заявила про запуск нового проєкту, який очолить колишня заступник головного редактора Ольга Руденко.

Українська правда
Теми: ВенедіктовамедіаОфіс генпрокурора


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