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Главные новости понедельника и ночи: выборы в Харькове, изменения в Кабмине

Вторник, 2 ноября 2021, 07:00
Главные новости понедельника и ночи: выборы в Харькове, изменения в Кабмине
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

На выборах мэра Харькова победил Игорь Терехов; вице-премьер Резников подал в отставку – актуальные новости 1 ноября.

О Харькове

На внеочередных выборах мэра Харькова 31 октября победил секретарь горсовета Игорь Терехов, набрав 50,66% голосов по итогам подсчета 100% протоколов.

Ближайший соперник Терехова на выборах, бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкин набрал почти вдвое меньше голосов – 82008 или 28,4%.

О Кабмине

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал заявление об увольнении по собственному желанию.

На этот пост фракция "Слуга народа" поддержала выдвижение нардепки Ирины Верещук. Резникова  фракция выдвинула на должность министра обороны.

О других важных новостях

В престижном районе Икои в нигерийском Лагосе обрушился недостроенный 22-этажный жилой дом – до 100 человек пропали без вести, четверо погибли.

2 ноября на Донбассе погиб украинский военный – в результате вражеского обстрела из стрелкового оружия в направлении Павлополя.

В Главном управлении разведки Министерства обороны не подтвердили информацию о наращивании российских войск вблизи государственных границ Украины. В то же время, издание Politico обнародовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, подтверждающие сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

В Киеве с 1 ноября по 1 апреля ввели единый скоростной режим — в городе разрешили ездить только 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже.

Минздрав ожидает пиковые показатели заболеваемости COVID-19 еще в течение двух недель, а дальше будет спад.

Украинская правда
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