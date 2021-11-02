Лежал возле казармы с разбитой головой: на Днепропетровщине умер "срочник"
Государственное бюро расследований изучает обстоятельства смерти солдата срочной службы одной из воинских частей Днепропетровской области, обнаруженного с травмой головы возле казармы 31 октября.
Источник: ГБР
Детали: Солдата в бессознательном состоянии с черепно-мозговой травмой обнаружили возле казармы 31 октября 2021 года. Его положили в больницу, где он скончался 1 ноября.
Следователи ГБР выехали в воинскую часть для выяснения всех обстоятельств трагедии и проведения необходимых следственных действий.
Сотрудники Территориального управления ГБР Полтавы осуществляют досудебное расследование по ч. 2 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Процессуальное руководство осуществляет Криворожская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона, оперативное сопровождение – ГБР.