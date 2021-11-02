Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лежал возле казармы с разбитой головой: на Днепропетровщине умер "срочник"

Вторник, 2 ноября 2021, 08:19

Государственное бюро расследований изучает обстоятельства смерти солдата срочной службы одной из воинских частей Днепропетровской области, обнаруженного с травмой головы возле казармы 31 октября.

Источник: ГБР

Детали: Солдата в бессознательном состоянии с черепно-мозговой травмой обнаружили возле казармы 31 октября 2021 года. Его положили в больницу, где он скончался 1 ноября.

Следователи ГБР выехали в воинскую часть для выяснения всех обстоятельств трагедии и проведения необходимых следственных действий.

Сотрудники Территориального управления ГБР Полтавы осуществляют досудебное расследование по ч. 2 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Криворожская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона, оперативное сопровождение – ГБР.

Темы: армияДнепропетровская областьГБР
powered by lun.ua
Главное сегодня

Аваков рассказал, как СНБО вводил санкции: Папки за 5 минут до заседания и никаких доказательств

фото В Польше показали белорусских пограничников с инструментом для резки металлического забора

видео В Лавре митрополит Павел с "братьями" поскандалил с журналистами

фотоПутин и Лукашенко закрепили свой союз декретом

фотоУ водителя впервые забрали машину за неуплаченные штрафы

Арахамия назвал "антивакцинаторов" в Раде

Все новости...
армия
США провели консультации с союзниками о накоплении войск РФ на границе с Украиной
Во время массовых протестов в Судане военные убили не менее трех человек
Закупка некачественных катеров для армии: ГБР говорит, что нашло доказательства
Последние новости
00:16
Киев выпустил облигаций на 300 миллионов
00:05
Скандал в Лавре с журналистами: полиция возбудила производство
23:47
Главное из зарубежья: таблетки от COVID, помилование Саакашвили, "красная зона" для Украины
23:41
В Украине появится фонд для поддержки кредитования малых аграриев
23:35
Украинец вышел в финал чемпионата мира по боксу
23:21
Новости экономики: новые министры, ВВП, накопительная пенсия
23:10
В Латвии будут выплачиваться компенсации в случае осложнений после вакцинации от COVID-19
23:05
Аваков: Я сказал Зеленскому – правильно мне идти в отставку, а вам искать другие решения
22:25
Делегация Европарламента приехала на Тайвань, Китай угрожает ЕС последствиями
22:21
В системе "Prozorro.Продажи" в октябре зарегистрировали 300 земельных аукционов
Все новости...