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В Украине будет сыро и прохладно

Вторник, 2 ноября 2021, 11:24
В Украине будет сыро и прохладно
Фото pixabay.com

В ближайшие сутки в Украине ожидается сырая, прохладная погода, на Левобережье дожди, в Карпатах – с мокрым снегом.  

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 3 ноября ночью 3-8° тепла, днем +8-13°, в южных областях ночью +5-10°, днем +13-18°; в Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве в ночь на среду и утром небольшой дождь, 5-7° тепла, днем без осадков, +10-12°. Ветер юго- западный, 5-10 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 3 ноября самая высокая температура днем была +16,6° в 1984 и 1999 годах, самая низкая ночью -12,7° в 1979 году.

4 ноября в Украине без осадков, лишь ночью в Луганской области, днем на крайнем западе местами дождь. В южных, восточных и центральных областях ночью и утром местами туман. Ночью 2-9° тепла; днем +9-14°, в южной и западной части местами +15-18°.  Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве в четверг без осадков, ночью 4-6° тепла, днем +11-13°. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с.  

Темы: погода
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