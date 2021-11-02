Украина на втором месте в Европе по количеству умерших на 100 тыс. населения за две недели – КШЭ

Аналитики Киевской школы экономики заявили, что Украина занимает второе после Румынии место в Европе по количеству умерших от COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

Источник: Facebook-трансляция на странице КШЭ с презентацией Юрия Ганиченко, руководителя Центра экономики здравоохранения КШЭ

Прямая речь Ганиченко: "Первые положительные моменты – столь необходимые для Украины сейчас – это временная стабилизация и количества выявленных случаев, и госпитализаций, и количества умерших.

В ближайшие дни Украина может выйти на "плато" по количеству прироста случаев заболевания".

Facebook Центра экономики здравоохранения КШЭ

Детали: Несколько дней подряд смертность в Украине держится на максимальных исторических показателях – в среднем 550 человек в сутки. Однако, по словам Ганиченко, показатель количества умерших пока не показывает тенденцию роста.

Официальные данные заболеваемости от Министерства здравоохранения отвечают "пессимистическому" сценарию аналитиков КШЭ, по которому до конца года в Украине ожидают 92 тыс. умерших от COVID-19.

За последние несколько дней количество госпитализаций сохраняет среднее значение - 5000 человек в сутки. Однако говорить о стабилизации этого показателя можно говорить только после 2-3 недель отсутствия роста или спада.

При этом постепенно растет количество выписанных пациентов по сравнению с госпитализированными. По мнению аналитика, это предварительный показатель возможной стабилизации.

В то же время в КШЭ отметили, что пик заболеваемости ожидают в первую половину ноября.

Аналитики считают, что еще три области в Украине могут перейти в "красную зону" карантинных ограничений – Харьковская, Волынская и Тернопольская.

На грани также находится Черкасская, однако она может избежать усиления карантина, увеличив количество тестирований.

Директор центра отметил, что рекордные показатели заболевания за последнюю неделю совпадают с рекордным количеством вакцинированных - количество прививок за последнюю неделю выросло вдвое.

В КШЭ отметили, что можно надеяться на стабилизацию заболевания при сохранении темпов вакцинации и соблюдении карантинных ограничений.

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