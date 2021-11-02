Google и Youtube заблокировали аккаунты Следкома Беларуси

Официальный Googlе-аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета заблокированы по причине введения санкций в отношении лиц и организаций из Беларуси.

Источник: Youtube, "Белта" со ссылкой на Следком Беларуси

Детали: Отмечается, что Google сообщил, что "аккаунт отключен в соответствии с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен".

Следком сообщил изданию, что также заблокирован ютуб-канал с 23 тысячами подписчиков.

При переходе на страницу канала пишет, что "эта страница недоступна".