Google и Youtube заблокировали аккаунты Следкома Беларуси
Вторник, 2 ноября 2021, 14:47
Официальный Googlе-аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета заблокированы по причине введения санкций в отношении лиц и организаций из Беларуси.
Источник: Youtube, "Белта" со ссылкой на Следком Беларуси
Детали: Отмечается, что Google сообщил, что "аккаунт отключен в соответствии с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен".
Следком сообщил изданию, что также заблокирован ютуб-канал с 23 тысячами подписчиков.
При переходе на страницу канала пишет, что "эта страница недоступна".
Украинская правда