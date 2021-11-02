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Лига Чемпионов: "Барселона" обыграла "Динамо" в Киеве

Вторник, 2 ноября 2021, 22:54
Лига Чемпионов: Барселона обыграла Динамо в Киеве

Киевское "Динамо" в четвертом туре группового турнира Лиги Чемпионов проиграло испанской "Барселоне" со счетом 0:1.

Источник: трансляция поединка в Киеве на НСК "Олимпийский" во вторник 2 ноября.

Детали: В первом тайме у динамовцев было несколько случаев открыть счет. Дважды с выгодных позиций избивал Николай Шапаренко, но оба раза был неточным. На 28-й минуте у "Динамо" произошел первый удар в створ ворот испанской команды. Де Пена пробил с метров 16, и Тер Штеген ногами отбивает этот удар.

"Барселона" в первом тайме ни разу не попала в рамку ворот киевлян. Удар Мемфиса Депая был заблокирован, а Нико Гонсалес не попал по воротам. Был еще удар головой от Жорди Альба, когда мяч попал в штангу ворот "Динамо", но сразу три игрока "Барселоны" находились в оффсайде.

Во втором тайме моментов у киевлян у ворот испанцев было мало. Был удар Александра Караваева, но рядом с крестовиной ворот. На 63-й минуте в штрафной "Динамо" падает Ансу Фати и рефери указывает на 11 метров. Впрочем, после просмотра ВАР румынский арбитр Хацеган отменяет свое решение о пенальти.

На 70-й минуте "Барселона" повела в счете. Фати оставили без присмотра в штрафной "Динамо" и тот сильным ударом с метров десяти пробивает Георгия Бущана - 0:1. Имели свой момент, чтобы избежать поражения и динамовцы. На 83-й минуте классный удар от Виктора Цыганкова отбивает Тер Штеген, а удар на добивание от Беньямина Вербича был неточным.

В другом матче группы Е "Бавария" со счетом 5:2 разнесла "Бенфику", а хет-трик в этой игре оформил Роберт Левандовски. "Бавария" после четырех туров набрала 12 очков и занимает первое место. Кроме того, мюнхенцы уже забронировали себе место в плей-офф Лиги Чемпионов. На второй позиции с шестью баллами оказалась "Барселона". У "Бенфики" четыре пункта и третья строчка, и на четвертой позиции с одним очком киевское "Динамо".

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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