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Резников о вероятности победной войны РФ против Украины: "Не верю в это"

Суббота, 20 ноября 2021, 12:19
Резников о вероятности победной войны РФ против Украины: Не верю в это
Алексей Резников, фото из его Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что большого наступления России и захвата новых территорий Украины не будет.

Источник: Резников в интервью "Голосу Америки" во время визита в Вашингтон

Прямая речь: "Не верю в это (в большую победоносную войну России над Украиной – УП). Потому что давайте не забывать: мы за 8 лет этой войны научились защищаться. Наши вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска.

У меня была честь с генералом Залужным главнокомандующим четыре дня провести в ООС, общаться с командирами, с солдатами быть в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенное в себе, люди умеют защищать страну.

Давайте не забывать: у нас 400 000 или больше ветеранов, прошедших через этот фронт и готовых стать, если не дай Бог, защищать свою землю. Поэтому такого легкого прохода, как это было в 2014 году, не будет.

Сегодня люди знают, что такое пролитая кровь и как проливать кровь врага тоже знают и умеют это делать".

Детали: Резников сказал, что данные украинской разведки совпадают с данными европейской и американской разведок о сосредоточении войск России вблизи Украины, а вот "оценки могут быть разными".

Прямая речь: "Мы не паникуем, потому что за 8 лет этой войны привыкли к угрозе. Соответственно, мы воспринимаем это более спокойно, потому что мы просто уже готовы, а для них это так стало немного неожиданно. Они считают, что данные свидетельствуют о росте рисков и я с ними соглашаюсь, потому что есть признаки эскалации.

Для нас важно, что наконец они начали бить тревогу публично и благодаря, в том числе, средствам массовой информации, Washington Post, Politico и другим, это привлекло внимание всего мира.

Даже в сложной ситуации я ищу позитива. В угрозе я вижу позитив, что это привлекло внимание цивилизованного мира и сейчас начинается реакция, которая дает нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет непомерной".

Детали: По мнению министра, Россию могут сдержать только решительные шаги Запада и высокая цена агрессии против Украины.

Исправлено: Министр обороны Украины подчеркнул, что не верит в то, что Кремлю удастся провести победоносную военную операцию против Украины.

Предыстория:

  • Два американских издания сообщили о перебрасывании российских войск к украинской границе: The Washington Post 31 октября написало о сосредоточении войск, а Politico обнародовало фото от 1 ноября в подтверждение этого.
  • 11 ноября Bloomberg написал, что США сообщили союзникам из Евросоюза о том, что Россия может планировать вторжение в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов и проблем со поставками энергоресурсов.
  • В Министерстве обороны Украины сначала не подтвердили переброску российских войск к границе, а позже предположили, что контингент российских войск на границе с Украиной может вырасти в декабре-январе.
  • 8 ноября комитет Верховной Рады по безопасности и обороне заявил, что концентрации войск нет, но активизировалась разведка.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 ноября заявил: "Нас очень беспокоят определенные необычные передвижения сил, которые мы наблюдаем на границе с Украиной. Мы не знаем, каковы намерения России… Известны случаи, когда Россия накапливает силы на границах с Украиной, заявляет о какой-то провокации со стороны Украины и затем проводит вторжение".
  • Начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер заявил, что военные НАТО должны быть готовы к войне с Россией в связи с напряженностью в Восточной Европе, хотя РФ, по его мнению, не желает развязывать открытую "горячую войну", а может использовать более тонкие методы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияРезниковМинобороны
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