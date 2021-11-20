Резников о вероятности победной войны РФ против Украины: "Не верю в это"
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что большого наступления России и захвата новых территорий Украины не будет.
Источник: Резников в интервью "Голосу Америки" во время визита в Вашингтон
Прямая речь: "Не верю в это (в большую победоносную войну России над Украиной – УП). Потому что давайте не забывать: мы за 8 лет этой войны научились защищаться. Наши вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска.
У меня была честь с генералом Залужным главнокомандующим четыре дня провести в ООС, общаться с командирами, с солдатами быть в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенное в себе, люди умеют защищать страну.
Давайте не забывать: у нас 400 000 или больше ветеранов, прошедших через этот фронт и готовых стать, если не дай Бог, защищать свою землю. Поэтому такого легкого прохода, как это было в 2014 году, не будет.
Сегодня люди знают, что такое пролитая кровь и как проливать кровь врага тоже знают и умеют это делать".
Детали: Резников сказал, что данные украинской разведки совпадают с данными европейской и американской разведок о сосредоточении войск России вблизи Украины, а вот "оценки могут быть разными".
Прямая речь: "Мы не паникуем, потому что за 8 лет этой войны привыкли к угрозе. Соответственно, мы воспринимаем это более спокойно, потому что мы просто уже готовы, а для них это так стало немного неожиданно. Они считают, что данные свидетельствуют о росте рисков и я с ними соглашаюсь, потому что есть признаки эскалации.
Для нас важно, что наконец они начали бить тревогу публично и благодаря, в том числе, средствам массовой информации, Washington Post, Politico и другим, это привлекло внимание всего мира.
Даже в сложной ситуации я ищу позитива. В угрозе я вижу позитив, что это привлекло внимание цивилизованного мира и сейчас начинается реакция, которая дает нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет непомерной".
Детали: По мнению министра, Россию могут сдержать только решительные шаги Запада и высокая цена агрессии против Украины.
Исправлено: Министр обороны Украины подчеркнул, что не верит в то, что Кремлю удастся провести победоносную военную операцию против Украины.
Предыстория:
- Два американских издания сообщили о перебрасывании российских войск к украинской границе: The Washington Post 31 октября написало о сосредоточении войск, а Politico обнародовало фото от 1 ноября в подтверждение этого.
- 11 ноября Bloomberg написал, что США сообщили союзникам из Евросоюза о том, что Россия может планировать вторжение в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов и проблем со поставками энергоресурсов.
- В Министерстве обороны Украины сначала не подтвердили переброску российских войск к границе, а позже предположили, что контингент российских войск на границе с Украиной может вырасти в декабре-январе.
- 8 ноября комитет Верховной Рады по безопасности и обороне заявил, что концентрации войск нет, но активизировалась разведка.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 ноября заявил: "Нас очень беспокоят определенные необычные передвижения сил, которые мы наблюдаем на границе с Украиной. Мы не знаем, каковы намерения России… Известны случаи, когда Россия накапливает силы на границах с Украиной, заявляет о какой-то провокации со стороны Украины и затем проводит вторжение".
- Начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер заявил, что военные НАТО должны быть готовы к войне с Россией в связи с напряженностью в Восточной Европе, хотя РФ, по его мнению, не желает развязывать открытую "горячую войну", а может использовать более тонкие методы.