Резников о вероятности победной войны РФ против Украины: "Не верю в это"

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что большого наступления России и захвата новых территорий Украины не будет.

Источник: Резников в интервью "Голосу Америки" во время визита в Вашингтон

Прямая речь: "Не верю в это (в большую победоносную войну России над Украиной – УП). Потому что давайте не забывать: мы за 8 лет этой войны научились защищаться. Наши вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска.

У меня была честь с генералом Залужным главнокомандующим четыре дня провести в ООС, общаться с командирами, с солдатами быть в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенное в себе, люди умеют защищать страну.

Давайте не забывать: у нас 400 000 или больше ветеранов, прошедших через этот фронт и готовых стать, если не дай Бог, защищать свою землю. Поэтому такого легкого прохода, как это было в 2014 году, не будет.

Сегодня люди знают, что такое пролитая кровь и как проливать кровь врага тоже знают и умеют это делать".

Детали: Резников сказал, что данные украинской разведки совпадают с данными европейской и американской разведок о сосредоточении войск России вблизи Украины, а вот "оценки могут быть разными".

Прямая речь: "Мы не паникуем, потому что за 8 лет этой войны привыкли к угрозе. Соответственно, мы воспринимаем это более спокойно, потому что мы просто уже готовы, а для них это так стало немного неожиданно. Они считают, что данные свидетельствуют о росте рисков и я с ними соглашаюсь, потому что есть признаки эскалации.

Для нас важно, что наконец они начали бить тревогу публично и благодаря, в том числе, средствам массовой информации, Washington Post, Politico и другим, это привлекло внимание всего мира.

Даже в сложной ситуации я ищу позитива. В угрозе я вижу позитив, что это привлекло внимание цивилизованного мира и сейчас начинается реакция, которая дает нам шанс продемонстрировать агрессору, что цена этой агрессии для него будет непомерной".

Детали: По мнению министра, Россию могут сдержать только решительные шаги Запада и высокая цена агрессии против Украины.

Исправлено: Министр обороны Украины подчеркнул, что не верит в то, что Кремлю удастся провести победоносную военную операцию против Украины.

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