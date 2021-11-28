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27 российских дипломатов покинут США в конце января – посол

Воскресенье, 28 ноября 2021, 21:10

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что 27 российских дипломатов и их семьи покинут США 30 января.

Источник: Антонов в видеоинтервью для журнала "Соловьев", показанном в субботу вечером, пишет Reuters

Прямая речь: "Наши дипломаты высылаются... Большая группа моих товарищей, 27 человек с семьями, покинет нас 30 января... Мы столкнулись с серьезной нехваткой кадров".

Что предшествовало: 29 октября представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что еще 55 российских дипломатов должны покинуть США в ближайшие месяцы.

По ее словам, тогда в миссии РФ в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне работало менее 200 российских дипломатов.

Украинская правда
Темы: СШАРосcия
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