Полиция не увидела нарушений на марше "антивакцинаторов"
Полиция отчиталась о завершении мероприятий в центре Киева, связанных с маршем за права или так называемым маршем "антивакцинаторов".
Источник: полиция Киева
Детали: В полиции сообщили, что во время марша правонарушений не зафиксировано.
На месте работали кроме полиции, взрывотехники, полиция диалога и военные Нацгвардии.
Ранее в Минздраве объясняли, что люди в "красной" зоне должны носить маску на улице только при условии, если нельзя сохранить дистанцию.
Пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис в комментарии УП сообщила, что если эта акция в "красной" зоне карантина санкционирована, то на нее есть соответствующее разрешение органов местного самоуправления Киева.
"Украинская правда" обратилась в КГГА за комментарием, был ли марш санкционированным, и требовали ли от организаторов каких-либо противоэпидемиологических мероприятий.
Upd: В КГГА рассказали УП, что давали разрешение на проведение этого собрания.
Вместе с тем мэрия возлагает ответственность за соблюдение карантинных требований на организаторов марша "антивакцинаторов", а контроль за их соблюдением – на правоохранительные органы.
Напомним:
- 3 ноября в столице на площади возле Верховной Рады начался марш за права или так называемый марш "антивакцинаторов".
- Центр противодействия дезинформации СНБО по результатам анализа информационного поля Telegram-каналов Украины подтвердил информационную операцию РФ, направленную на уменьшение уровня вакцинации и рост числа смертей.