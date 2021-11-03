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Полиция не увидела нарушений на марше "антивакцинаторов"

Среда, 3 ноября 2021, 15:45
фото: эльдар сарахман, уп

Полиция отчиталась о завершении мероприятий в центре Киева, связанных с маршем за права или так называемым маршем "антивакцинаторов".

Источник: полиция Киева

Детали: В полиции сообщили, что во время марша правонарушений не зафиксировано.

На месте работали кроме полиции, взрывотехники, полиция диалога и военные Нацгвардии.

Ранее в Минздраве объясняли, что люди в "красной" зоне должны носить маску на улице только при условии, если нельзя сохранить дистанцию.

Пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис в комментарии УП сообщила, что если эта акция в "красной" зоне карантина санкционирована, то на нее есть соответствующее разрешение органов местного самоуправления Киева.

"Украинская правда" обратилась в КГГА за комментарием, был ли марш санкционированным, и требовали ли от организаторов каких-либо противоэпидемиологических мероприятий.

Upd: В КГГА рассказали УП, что давали разрешение на проведение этого собрания.

Вместе с тем мэрия возлагает ответственность за соблюдение карантинных требований на организаторов марша "антивакцинаторов", а контроль за их соблюдением – на правоохранительные органы.

 

Напомним:

Украинская правда
Темы: Киевмитингивакцинациякоронавирусполиция
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