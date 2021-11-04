В Киеве детей эвакуировали из детсада из-за пожара
Четверг, 4 ноября 2021, 13:28
Столичные спасатели ликвидировали возгорание в одном из столичных детсадов. На безопасное расстояние пришлось эвакуировать 109 человек из детей и персонала.
Источник: ГСЧС Киева
Детали: Отмечается, что в 10:37 сообщили о пожаре в детсаду на улице Теремковской в Голосеевском районе.
Пожарные по прибытии узнали, что на 1 этаже загорелась электрощитовая. Уже в 10:54 возгорание было ликвидировано.
Детей и персонал, 109 человек, вывели на безопасное расстояние еще до прибытия спасателей.
Пострадавших нет.
Украинская правда