В Киеве детей эвакуировали из детсада из-за пожара

Столичные спасатели ликвидировали возгорание в одном из столичных детсадов. На безопасное расстояние пришлось эвакуировать 109 человек из детей и персонала.

Источник: ГСЧС Киева

Детали: Отмечается, что в 10:37 сообщили о пожаре в детсаду на улице Теремковской в Голосеевском районе.

Пожарные по прибытии узнали, что на 1 этаже загорелась электрощитовая. Уже в 10:54 возгорание было ликвидировано.

Детей и персонал, 109 человек, вывели на безопасное расстояние еще до прибытия спасателей.

Пострадавших нет.