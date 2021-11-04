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В Киеве детей эвакуировали из детсада из-за пожара

Четверг, 4 ноября 2021, 13:28
фото: ГСЧС

Столичные спасатели ликвидировали возгорание в одном из столичных детсадов. На безопасное расстояние пришлось эвакуировать 109 человек из детей и персонала.

Источник: ГСЧС Киева

Детали: Отмечается, что в 10:37 сообщили о пожаре в детсаду на улице Теремковской в Голосеевском районе.

Пожарные по прибытии узнали, что на 1 этаже загорелась электрощитовая. Уже в 10:54 возгорание было ликвидировано.

Детей и персонал, 109 человек, вывели на безопасное расстояние еще до прибытия спасателей.

Пострадавших нет.

Украинская правда
Темы: КиевГСЧСдети
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