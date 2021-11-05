Убегал от полиции: водитель летел по встречке, сбил торговые палатки и машину и сам дважды перевернулся

В Киеве водитель, убегая от полиции, выехал на встречную, наехал на торговые палатки, столкнулся с другим автомобилем, дважды перевернулся, выскочил из машины и побежал от правоохранителей, но его задержали.

Источник: полиция Киева

Детали: Сообщается, что полицейские во время патрулирования лесопарковой зоны в Дарницком районе заметили мужчину, который быстро сел за руль автомобиля "ВАЗ", выехал на встречную полосу движения и пытался скрыться.

Включив звуковые спецсигналы и проблесковые маячки, правоохранители попробовали остановить нарушителя.

Убегая от полиции, мужчина совершил наезд на торговые палатки, а затем на Днепровской Набережной столкнулся с автомобилем "Хюндай", в результате чего его машина дважды перевернулась. Нарушитель выскочил из авто и пытался скрыться. Однако полицейские его догнали и задержали.

В результате происшествия никто не пострадал.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. С 20-летним нарушителем общаются следователи.