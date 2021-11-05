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В некоторых ковид-больницах Николаевской области кислорода хватит до воскресенья – ОГА

Пятница, 5 ноября 2021, 15:32
В некоторых ковид-больницах Николаевской области кислорода хватит до воскресенья – ОГА

В нескольких медучреждениях Николаева запасов кислорода для пациентов с коронавирусом хватит до воскресенья 7 ноября.

Источник: брифинг заместителя председателя Николаевской ОГА Юрия Гранатурова

Прямая речь: "Что касается наличия кислорода в больницах. Сегодня компания "Линде Газ" завершает заправку всех криоцилиндров в больницах №1, 3, 5 и Николаевском тубдиспансере.

К середине воскресенья дня можно спокойно работать. Сейчас идет очень напряженная работа с Минздравом и поставщиками кислорода по поставке жидкого кислорода в воскресенье".

Детали: Чиновник добавил, что завод "Заря" заправляет резервные баллоны с кислородом.

В частности, 4 ноября администрация направила кислород в больницы Вознесенска и Южноукраинска, где запасов оставалось на 2-3 часа.

Гранатуров также опроверг информацию о нехватке ресурса в Новобугской больнице, куда ночью 5 ноября ворвались родственники больного коронавирусом и требовали увеличить подачу "кислорода".

По состоянию на утро 5 ноября там, по данным областных властей, находилось около 200 баллонов.

В ОГА сообщили, что распределят 22 млн гривен, которые выделило правительство, на установку в больницах дополнительного оборудования по подаче кислорода.

Напомним: Министр здравоохранения Виктор Ляшко отправил утром 5 ноября своего заместителя в Николаевскую область лично убедиться в достаточных запасах кислорода после ночного инцидента насилия в одной из больниц.

Украинская правда
Темы: коронавирусМинздравНиколаевская областьCovid-2019
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