Арктический холод из Европы принесет в Украину ночные заморозки

В ближайшие двое суток в Украине похолодает, поскольку из северной Европы придет арктический воздух.

Источник: "Интерфакс-Украина", который приводит данные Укргидрометцентра

Детали: В среду, 10 ноября, без осадков. Температура ночью 4-9° мороза, в южной части от 3° мороза до 2° тепла. Днем 3-8° тепла, в Закарпатье до 11°.

В Киеве без осадков. Температура ночью примерно 5° мороза, днем ​​3-5° тепла.

погода на 10 октября

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем ​​10 ноября в Киеве была зафиксирована в 2010 году и составляла 19,6° тепла, самая низкая ночью - 12,2° ниже нуля в 1897 году.

В четверг, 11 ноября, в Украине без осадков. Температура ночью 1-6° мороза, в восточной части 5-10° мороза, в Одесской области и Крыму местами 0-2° тепла. Днем 4-9° тепла. В Закарпатье, Прикарпатье и на юге страны до 12°, в восточной части 0-5° тепла.

В Киеве в четверг без осадков. Температура ночью 2-4° мороза, днем ​​6-8° тепла.