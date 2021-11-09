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Евросоюз отменил упрощенную выдачу виз чиновникам режима Лукашенко

Вторник, 9 ноября 2021, 13:34
Александр Лукашенко, фото Getty Images

Совет Евросоюза во вторник официально принял решение приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью, как рекомендовала сделать Европейская комиссия раньше в этом году.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

"Совет сегодня принял решение о частичной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью. Это решение является ответом на продолжающуюся гибридную атаку со стороны белорусского режима", - сказано в сообщении.

Остановка действия соглашения касается положений, которые отменяют требования по документальному подтверждению, регулируют выдачу многократных виз и снижают сборы за подачу заявления на получение визы. Эти положения применяются к должностным лицам режима Белоруссии.

Это решение не повлияет на обычных граждан Беларуси, которые по-прежнему будут пользоваться теми же льготами по соглашению об упрощении визового режима, что и сейчас, заверили в Совете ЕС.

Далее это решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу на следующий день после публикации.

Европейская комиссия официально предложила приостановить действие упрощения визового режима для Беларуси в конце сентября.

Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью вступило в силу 1 июля 2020 года одновременно с соглашением о реадмиссии между ЕС и Беларусью. Цель соглашения – облегчить выдачу краткосрочных виз и способствовать расширению контактов между людьми и обмену ценностями и демократическими принципами.

Темы: ЕСЛукашенковизыБеларусь
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