Патрульная полиция запустила бот-охотника за наркотиками

Патрульная полиция сообщает о запуске чат-бота, разоблачающего сбыт наркотиков по всей стране.

Источник: Патрульная полиция

Дословно: "DrugHunters (Охотники за наркотиками) https://t.me/drughunters_ukraine_bot — официальный чат-бот от патрульной полиции в мессенджере Telegram.

С его помощью можно анонимно и в несколько кликов сообщить патрульным об обнаружении как наркотических веществ, так и самих заложников.

Воспользоваться чат-ботом могут все граждане в тех городах, где работает патрульная полиция… Приобщайтесь к важному делу — сообщайте об известных вам случаях распространения наркотиков".

Детали: Указано: чтобы оставить заявку на место закладки или закладки, достаточно открыть программу в своем Telegram и начать диалог.

После старта разговора нужно указать следующие детали: населенный пункт, адрес, по которому увидели потенциального злоумышленника, описание места, где, по мнению заявителя, может быть закладка (трубы, клумба, лавочка и т.п.).

Для того чтобы правоохранители быстрее обнаружили закладку, предлагают отправить геолокацию и добавить фото/видеоматериалы.

Отмечается: после получения сообщения о находке или вероятном закладчике патрульные будут выезжать на место и проверять информацию.

За правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, есть ответственность, которая в зависимости от объемов сбыта может быть как административная, так и уголовная.