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Уже в первый день полиция находит закладки с наркотиками благодаря боту

Вторник, 9 ноября 2021, 23:16
свертки с наркотиками, фото: патрульная полиция

В первый день официального запуска бота против наркотиков люди помогли обнаружить полиции закладки в нескольких городах.

Источник: Патрульная полиция

Детали: Отмечается, что в течение дня по городам поступило 52 обращения, большинство из них – чтобы проверить работу чат-бота.

Однако в Кропивницком патрульные обнаружили закладки там, где указали граждане. На чат-бот поступило обращение о подозрительном свертке, спрятанном в трубе ограды. Это была закладка.

Также в Житомире очевидец сообщил, что подозрительный мужчина оставил закладки у входа в подъезд дома – там нашли две бумажных свертка.

Заместитель руководителя Патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, что пилотные версии чат-бота DrugHunters работали во Львове и Одессе и доказали свою эффективность.

С помощью этой программы обнаружили сотни мест с закладками, а также задерживали распространяющих их лиц.

Предыстория: 9 ноября полиция сообщила о запуске чат-бота, разоблачающего сбыт наркотиков по всей стране.

Украинская правда
Темы: полициянаркотики
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