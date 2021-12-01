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Турция выступает за деэскалацию между Украиной и РФ, но против санкций в отношении Москвы

Среда, 1 декабря 2021, 13:53
Мевлют Чавушоглу. фото из Википедии

Турция поддерживает контакты с Украиной и Россией, пытаясь способствовать ослаблению напряженности на границе, но считает, что санкции против Москвы не разрешат кризис.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в комментарии агентству Anadolu.

"Мы поддерживаем связь с обеими сторонами и рекомендуем спокойствие и деэскалацию", - сказал Чавушоглу в преддверии второго дня встречи министров иностранных дел НАТО в Риге.

Чавушоглу сказал, что встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой на полях министерской встречи НАТО в среду, а затем продолжит переговоры с ним, а также с российским министром Сергеем Лавровым во время двухдневного заседания Совета министров ОБСЕ, которое начинается в четверг.

Отвечая на вопрос о возможных международных санкциях против России, Чавушоглу сказал: "Турция не верит, что санкции позволят решить проблемы".

Утверждая, что в прошлом санкции не работали, Чавушоглу добавил: "Вместо санкций... мы должны иметь значительное сдерживание".

"Турция верит в правильный баланс между сдерживанием и диалогом. Никто не может помочь Украине или какой-либо другой стране посредством санкций", - считает турецкий министр.

На вопрос о возможном членстве Украины в НАТО Чавушоглу сказал: "Турция за расширение и за членство других соседних стран. Мы и наш президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивали это во время саммитов и министерских встреч НАТО".

Напомним, президент Турции заявил о готовности его страны внести вклад в урегулирование напряженности между Украиной и РФ.

Темы: войнаТурцияРосcия
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